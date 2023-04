Der Entwickler des Steam-Hits Totally Accurate Battle Simulator zeigt sich großzügig. Er bietet ein komplett kostenloses Bundle an, in dem ganze 23 Spiele stecken. Ihr solltet euch allerdings nicht darauf einstellen, damit euer ganzes Gaming-Jahr füllen zu können.

Schnappt euch jetzt 23 kostenlose Steam-Spiele

Das Entwicklerstudio Landfall hat schon so einige Spiele auf Steam veröffentlicht. Fast alle haben durch ihr völlig verrücktes Setting jede Menge Hype bei den Gamern erzeugt. Ihr bekanntestes Werk ist wohl der Totally Accurate Battle Simulator, in dem ihr beispielsweise Mammuts gehen Ritter und Wikinger gegen Hobbits kämpfen lassen könnt.

Zum Landfall Day veröffentlicht der Entwickler jetzt Landfall Archives: ein Bundle aus 23 Spielen – alle komplett kostenlos. Teil des Bundles sind alle Projekte, an denen das Studio in den letzten sieben Jahren gearbeitet hat, aber die nie das Licht der Welt erblickt haben. Es handelt sich also nicht um fertige Spiele, sondern um Prototypen, die mal mehr und mal weniger fortgeschritten sind. Sie alle haben allerdings gemeinsam, dass sie sehr kreativ und komplett durchgedreht sind (Quelle: Steam).

Schaut euch hier den Trailer für Landfall Archives an:

Landfall Archives: Trailer zum Spiele-Bundle

Laufende Burgen und Explosionen: Das steckt im Bundle

Die Spiele in den Landfall Archiven könnten kaum vielfältiger sein. Sie reichen von Horror über Shooter bis zum Kartenspiel. Außerdem ist auch eine frühe Version des Totally Accurate Battle Simulator dabei. Hier ein paar besondere Highlights aus dem Bundle, die es eigentlich auch verdient hätten, ein eigenes Spiel zu werden:

Walking House Game: Prototyp für ein Aufbauspiel, bei dem man eine wandelnde Burg steuert und baut. Erkundet die Umgebung und sammelt Ressourcen, um eine Basis aufzubauen. Hütet euch vor den Feinden, die überall lauern.

Prototyp für ein Aufbauspiel, bei dem man eine wandelnde Burg steuert und baut. Erkundet die Umgebung und sammelt Ressourcen, um eine Basis aufzubauen. Hütet euch vor den Feinden, die überall lauern. Wrecktangels : Einfaches Kampfspiel, in dem man spricht und sich gegenseitig abschießt und dabei die Zeit verlangsamen kann. Die Welt besteht aus zerstörbaren Objekten.

: Einfaches Kampfspiel, in dem man spricht und sich gegenseitig abschießt und dabei die Zeit verlangsamen kann. Die Welt besteht aus zerstörbaren Objekten. Post Games: Ein kleines Aufbauspiel, in dem man Förderbänder baut, um Pakete durch eine Fabrik zu befördern. Je mehr Pakete in den Containern landen, desto mehr Punkte gibt es.

Ein kleines Aufbauspiel, in dem man Förderbänder baut, um Pakete durch eine Fabrik zu befördern. Je mehr Pakete in den Containern landen, desto mehr Punkte gibt es. Anything for my pals: Steuere eine Herde von Pals, die dir helfen, durch ein kurzes Level mit Hindernissen zu navigieren.

Das Landfall Archiv hat noch viele weitere Spiele zu bieten. Sie werden euch zwar nicht hunderte Stunden beschäftigen, aber sie bieten einen interessanten Einblick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung.