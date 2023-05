Wer das opulente Action-Spiel Ryse: Son of Rome bisher verpasst hat, kann sich das ehemalige Xbox-Exklusiv-Game jetzt für schmale 2,49 Euro auf Steam sichern. Wir verraten euch, warum das 10 Jahre alte Spiel immer noch eine gute Figur macht.

Römisches Hack and Slay der Extraklasse

Wenn Entwickler Crytek (Hunt: Showdown) für etwas bekannt ist, dann ist es wohl die Grafikpracht seiner Videospiele. Der Ego-Shooter Crysis ist das beste Beispiel dafür. Aber auch auf den Konsolen hat das Studio einen echten Hingucker geschaffen. Die Rede ist von Ryse: Son of Rome.

Das Action-Spiel kam 2013 exklusiv für die Xbox One raus und war damals ein echter Grafik-Kracher. Inhaltlich und spielerisch blieb es aber hinter den Erwartungen zurück, was auch der verhältnismäßig schwache Metacritic-Score von 60 Prozent widerspiegelt.

Den offiziellen Trailer zu Ryse: Son of Rome könnt ihr euch hier anschauen:

Ryse: Son of Rome – 4K-Trailer

Die römische Schlachtplatte hat dennoch mächtig Eindruck hinterlassen und ist bei den Spielern überraschend gut gealtert. Dafür spricht unter anderem auch die User-Wertung von 86 Prozent auf Steam. Dort könnt ihr euch Ryse aktuell zum Spitzenpreis von nur 2,49 Euro sichern.

Ryse: Son of Rome Crytek

Neue Hardware verursacht eventuell Probleme

Euch erwarten sechs Stunden voller Action, jede Menge Quick-Time-Events und eine ziemlich beeindruckende Grafik. Aber Achtung: Auf ganz neuer Hardware soll das Spiel laut mehreren Usern einige Probleme verursachen. Der geringe Preis ist das Risiko aber unserer Meinung nach wert. Im schlimmsten Fall könnt ihr natürlich auch vom Rückgaberecht auf Steam Gebrauch machen.

Auf der Xbox ist Ryse: Son of Rome übrigens direkt im Game Pass enthalten. Über den kostenpflichten Abo-Dienst von Microsoft könnt ihr das Spiel also ohne zusätzliche Kosten direkt auf eure Xbox One oder eure Xbox Series X|S herunterladen.

