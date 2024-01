Steam haut Kult-Abenteuer für 1,95 Euro raus

Auf Steam könnt ihr euch jetzt ein gefeiertes Abenteuer mit emotionalem Tiefgang für schlappe 1,95 Euro sichern. Das Kult-Spiel Firewatch ist derzeit im Angebot und schiebt sich mit dem Mega-Rabatt auch wieder in die Bestseller-Charts.

Steam Facts

Wer in Videospielen besonders viel Wert auf eine starke und spannend erzählte Story legt, sollte das Mystery-Abenteuer Firewatch unbedingt einmal gespielt haben. Praktischerweise könnt ihr euch das gefeierte Spiel jetzt mit einem 90 Prozent Rabatt auf Steam schnappen und zahlt dafür somit nur 1,95 Euro.

Kult-Abenteuer Firewatch massiv auf Steam reduziert

In Firewatch schlüpft ihr in die Schuhe von Henry, einem Mann, der sein turbulente Leben hinter sich gelassen hat und nun zurückgezogen als Brandwächter in der Wildnis von Wyoming arbeitet. Ein besonders heißer Sommer stellt euch allerdings auf eine unvorhergesehene Probe und euer einziger Kontakt zur Außenwelt ist eure Vorgesetzte, Delilah, die ihr per Funkgerät erreichen könnt.

Schaut euch hier den Trailer zu Firewatch an:

Firewatch - September 2016 Trailer

Der Mystery-Walking-Simulator Firewatch hat Spieler seit dem Release 2016 mit seiner kurzen, aber großartigen Story und charmanten Grafik, dem tollen Soundtrack und den einflussreichen Entscheidungsmöglichkeiten in seinen Bann gezogen. Auf Steam könnt ihr euch jetzt von den Stärken des Abenteuers bis zum 15. Januar 2024 zum Schnäppchenpreis überzeugen, denn das Mystery-Spiel kostet derzeit nur 1,95 Euro statt 19,50 Euro (auf Steam ansehen).

Firewatch Campo Santo

Steam: Mystery-Abenteuer feiert Charts-Comeback

Mit dem Rabatt von 90 Prozent meldet sich Firewatch derzeit auch wieder in den Steam-Charts zurück – aktuell landet das Spiel auf Platz 17. Knapp davor landet Immortals Fenyx Rising, das ebenfalls um 90 Prozent reduziert ist. Weiter oben in den Top 10 dagegen behaupten sich große Namen wie Call of Duty: Modern Warfare 3, EA Sports FC 24 und Baldur’s Gate 3 ganz ohne Preisnachlässe. (Quelle: Steam)

Auch Strategie-Fans kommen auf Steam voll auf ihre Kosten – ein echter Aufbau-Koloss ist derzeit stark im Preis reduziert:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.