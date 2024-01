Steam-Highlight für Horror-Fans: Survival-Hit kostet nur 6 Euro

Einer der überraschendsten Horror-Survival-Hits der letzten Jahre ist derzeit auf Steam um satte 69 Prozent im Preis reduziert – wenn ihr Choo-Choo Charles bislang verpasst habt, ist dies nun die perfekte Gelegenheit.

Zu seinem Release im Dezember 2022 konnte Choo-choo Charles einen echten Überraschungserfolg auf Steam landen – die namensgebende Alptraumkreation, eine Mischung aus Monsterspinne und einer alten Lokomotive, verfolgte die Horror-Community in ihre Träume und heimste jede Menge begeisterte Bewertungen ein. Nun könnt ihr euch den originellen Survival-Hit auf der PC-Plattform mit einem starken Rabatt von 69 Prozent schnappen.

Choo-choo Charles: Survival-Horror-Tipp auf Steam reduziert

In Choo-choo Charles müsst ihr eine abgelegene Insel erkunden und euch auf die Suche nach verschiedenen Ressourcen machen, sowie Aufgaben für schrullige Bewohner erledigen. Der Haken an der Sache: Die Insel wird von einem monströsen Zug mit Spinnenbeinen heimgesucht und stört euch immer wieder bei euren Erkundungen. Um Charles beizukommen, hat ihr einen eigenen kleinen Zug zur Verfügung, den ihr nach und nach aufrüsten könnt, um den Kampf gegen das Ungetüm für euch entscheiden zu können.

Schaut euch hier den Trailer zu Choo-choo Charles an:

Choo Choo Charles Official Release Date Trailer

Auf Steam hat der ungewöhnliche Horror-Hit nach über 12.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung – Spieler schätzen die Originalität und die spannende Atmosphäre sowie die nervenzehrenden Boss-Kämpfe gegen den Monster-Zug. Bis zum 22. Januar 2024 könnt ihr euch Choo-choo Charles auf Steam jetzt für nur 6,04 Euro statt 19,50 Euro schnappen (bei Steam ansehen).

Choo-Choo Charles Two Star Games

Steam-Bestseller: Große Rabatte in den Charts

Mit dem Rabatt kann sich Choo-choo Charles so langsam auch in den Bestseller-Charts auf Steam anschleichen, auch wenn die Top 10 zu dem Spinnenmonster aktuell noch einen beachtlichen Sicherheitsabstand wahrt. Ganz weit oben thronen derweil andere stark reduzierte Spiele wie der Euro Truck Simulator 2, EA Sports FC 24 und Cult of the Lamb. Etwas weiter unten in den Charts können derweil auch der American Truck Simulator sowie der Weltkriegs-Strategie-Hit Call to Arms: Gates of Hell: Ostfront mit 75-Prozent-Rabatten bei der Community punkten. (Quelle: Steam)

