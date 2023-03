Auf Steam könnt ihr euch jetzt einen populären PlayStation-Hit zum Spitzenpreis schnappen. Das gefeierte Abenteuer Horizon Zero Dawn ist auf der PC-Plattform aktuell um satte 67 Prozent im Preis reduziert.

Mit Horizon Zero Dawn könnt ihr euch jetzt auf Steam eines der beliebtesten Sci-Fi-Abenteuer der letzten Jahre für einen absoluten Top-Preis schnappen. Derzeit ist das ehemals exklusive PlayStation-Spiel auf der PC-Plattform um 67 Prozent im Preis reduziert und damit schon für weniger als 20 Euro zu haben.

Horizon Zero Dawn: PS4-Hit jetzt auf Steam im Angebot

Drei lange Jahre war Horizon Zero Dawn ausschließlich auf der PS4 verfügbar – erst 2020 zeigte sich Sony gnädig und veröffentlichte den PC-Port des gefeierten Abenteuers. Nun könnt ihr also auch auf Steam in die Rolle von Aloy schlüpfen und in einer wunderschönen Open World dem Rätsel auf die Spur gehen, warum es in der Zukunft nur so vor Roboterdinosauriern wimmelt.

Schaut euch hier den Trailer zu der Complete Edition von Horizon Zero Dawn für den PC an:

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC – PC Features Trailer

Die Complete Edition von Horizon Zero Dawn hat auch auf der PC-Plattform bereits viele Fans gefunden und kann über 69.000 sehr positive Bewertungen vorweisen. Neben dem Basis-Spiel erhaltet ihr in dieser Version zusätzlich auch den DLC Frozen Wilds sowie mehrere kosmetische Items. Wenn ihr euch für opulent inszenierte Sci-Fi-Action interessiert, solltet ihr jetzt zuschlagen, denn Steam bietet Horizon Zero Dawn derzeit für nur 16,49 Euro statt 49,99 Euro an. Das Angebot endet am 23. März 2023.

Steam-Charts: Viele Top-Spiele stark reduziert

Aktuell findet ihr in den Steam-Charts gleich mehrere große Namen, die ihr zu echten Spar-Preisen abstauben könnt. Zu den Topsellern zählen derzeit unter anderem Anno 1800, Stellaris und Red Dead Redemption 2, die jeweils um 75 Prozent und 67 Prozent im Preis reduziert sind.

Neben diesen Bestsellern gibt es auf Steam noch weitere Angebote abzustauben – unter anderem ein beliebtes Survival-Multiplayer-Spiel:

