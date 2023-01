Bright Memory: Infinite - Official Gameplay Trailer

Bright Memory: Infinite - Official Gameplay Trailer

Es gibt einige schicke Ego-Shooter, aber vor allem ein Spiel sorgte in den letzten Jahren für besonders viel Aufsehen! Die Rede ist von Bright Memory. Das Spiel erhält im Rahmen des chinesischen Neujahrs nicht nur neue Kostüme, sondern auch einen Third-Person-Modus.

Bright Memory: Infinite wird jetzt noch besser

Auf Steam gibt es haufenweise Shooter, aber zu den schönsten Spielen dieses Genres gehört ohne Frage Bright Memory beziehungsweise Bright Memory: Infinite. Was umso beeindruckender ist, wenn man die Entwicklungsgeschichte des Shooters berücksichtigt.

Die erste Version des Spiels wurde nämlich nur von einer Person entwickelt und sorgte damit für reichlich Furore im Netz. Was als äußerst ambitioniertes Projekt begann, ist seit Ende 2021 ein vollständiges Spiel.

Bright Memory: Infinite ist aber kein reiner Grafikblender, sondern generell ein guter Shooter. Dafür sprechen auch die positiven User-Rezensionen auf Steam – dort erreicht das Spiel einen Score von beachtlichen 92 Prozent.

Die neue Perspektive ist ein Segen für Hasser der Ego-Ansicht. (Bildquelle: FYQD-Studio)

Anstatt sich aber auf den Lorbeeren auszuruhen, erweitert der zuständige Entwickler FYQD-Studio den Shooter um eine neue Perspektive. Somit lässt sich Bright Memory: Infinite ab sofort nicht nur in der Ego-Sicht spielen, sondern auch in der Third-Person-Perspektive. Was ein Segen für alle Motion-Sickness-Betroffene ist!

Es gibt nur einen Haken! Beim Anvisieren oder dem Einsatz von Spezialfähigkeiten wechselt die Sicht zurück in den Ego-Modus.

Neben der neuen Perspektive gibt es auch neue Skins. Diese sind aber kostenpflichtig! Preis pro Skin: 99 Cent.

Ein asiatisches Call of Duty

Bright Memory: Infinite ist eine wilde Mischung aus Call of Duty und asiatischer Folklore. Als Spezialagentin ballert ihr euch durch zahlreiche Feinde und Monster.

Dabei greift ihr aber nicht nur auf diverse Schusswaffen zurück, sondern auch auf euer blitzschnelles Katana. Wer irre Shooter wie Bulletstorm liebt, der kann bedenkenlos zugreifen! Bright Memory: Infinite ist für Steam, die PS5 und die Xbox Series X|S erhältlich.

Aber Achtung: Das Game ist mit knapp 3 Stunden Spielzeit extrem kurz.