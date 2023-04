Direkt zum Release hat ein neues Mittelalter-RPG in der Steam-Community jede Menge Fans gefunden. Das Rollenspiel Wartales ist nach langem Warten endlich offiziell auf der PC-Plattform verfügbar und kann sich über begeisterte Wertungen und einen Platz in den Charts freuen.

Wartales hat auf Steam einen Traumstart hingelegt und kann bereits kurz nach dem Release von Version 1.0 einen Platz in der Bestseller-Liste feiern. Außerdem zeigen die ersten Bewertungen, dass es sich bei dem Mittelalter-RPG um einen echten Überraschungs-Hit handeln könnte.

Neuer Steam-Hit: Fans feiern Wartales

In dem Open-World-RPG Wartales führt ihr einen Trupp von Söldnern in ein mittelalterliches Abenteuer voller Gefahren und Hindernisse. Ihr könnt mit bis zu drei Freunden diverse Aufträge und Kopfgelder annehmen, eure Charaktere mit jeder erfüllten Aufgabe weiterentwickeln, eure Ausrüstung verbessern und euer Lager mit allerlei Trophäen ausstatten.

Schaut euch hier den Early-Access-Trailer zu Wartales an:

Wartales | Early Access Release Trailer

Das Entwickler-Team von Shiro Games hat seit dem Early-Access-Start 2021 an dem Mittelalter-Rollenspiel gefeilt und am 12. April 2023 endlich die offizielle Version 1.0 auf den Markt gebracht. Bei Fans kommt das RPG offensichtlich richtig gut an, denn nach den ersten rund 9.000 abgegebenen Stimmen steht Wartales bei einer sehr positiven Bewertung auf Steam. Zur Feier des vollwertigen Releases könnt ihr euch das Rollenspiel bis zum 24. April noch mit einem Rabatt von 25 Prozent sichern – derzeit kostet es 26,24 Euro statt 34,99 Euro.

Wartales Shiro Games

Steam-Charts: Mittelalter-RPG landet in den Top 10

Wartales schnappt sich kurz nach dem Release einen starken siebten Platz in den Steam-Charts. Damit landet das Rollenspiel in der Bestseller-Liste noch vor großen Namen wie Lost Ark oder Cyberpunk 2077. Auch die Sci-Fi-Simulation X4: Foundations muss sich trotz eines satten Rabatts ebenfalls in den Charts hinter dem Mittelalter-RPG einordnen.

