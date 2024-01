Steam-Hit Enshrouded hat ein Troll-Problem – so könnt ihr euch wehren

Der Steam-Start des neuen Fantasy-Survival-RPGs Enshrouded hätte kaum besser laufen können – doch trotz einer tollen Bestseller-Platzierung leiden viele Gamer aktuell unter gierigen Trollen, die ihre hart erarbeiteten Schätze stehlen.

Griefer klauen Spieler-Schätze in Steam-Hit

So manche Spieler im Fantasy-RPG Enshrouded beschweren sich derzeit auf Reddit darüber, dass sich die Früchte ihrer harten Arbeit in Luft auflösen. Schuld daran seien Griefer, also andere Gamer, die auf ihre Spiele-Server kommen, dort sämtliche Truhen und Schatzkisten ausräumen und sich dann mit dem Erbeuteten aus dem Staub machen.

Obwohl das Spiel derzeit kein PvP anbietet, stellen somit andere Spieler dennoch die größte Gefahr für euch und euren Fortschritt dar. Dies liegt an dem Konzept, dass Schätze und Ressourcen nicht an einen bestimmten Server gebunden sind, sondern an den jeweiligen Charakter. Falls jemand also mit euren erspielten Materialien Reißaus nimmt und von eurem Server verschwindet, müsst ihr euch von dem Loot verabschieden.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Enshrouded an:

Enshrouded: Survival- & Exploration-Gameplay

Enshrouded: Schützt eure Server mit einem Passwort

Um Übergriffe durch andere, möglicherweise feindlich gesinnte Spieler zu verhindern, müsst ihr euren Server unbedingt mit einem Passwort schützen. Andernfalls riskiert ihr, dass Griefer in eurer Basis vorbeischauen und mit euren Wertsachen abhauen, wie es so manche Spieler auf Reddit berichten. Im Enshrouded-Subreddit finden sich diverse Kommentatoren, denen die Lust am Spiel aus exakt diesem Grund zumindest zwischendurch vergangen ist.

Bei mir sind ein paar Leute reingekommen, die all mein Zeug geklaut haben. Es war ziemlich enttäuschend, weil ich noch neu in dem Spiel war und mich an alles gewöhnen und grinden musste und dann alles verloren habe. Nicht cool. (Reddit-User Deaths_Kaos)

Ich hab auf einem öffentlich Server zum Release gespielt und es war pures Chaos mit Spielern, die andere Basen gegrieft haben. Wenn man sie im PvP daran hindern könnte, dass sie in deine Basis teleportieren, wäre es vielleicht interessant, aber nein, man kann nichts dagegen tun. (Reddit-User MysteriousElephant15)

Trotz der Griefer-Problematik hat Enshrouded auf Steam einen echten Traumstart hingelegt:

