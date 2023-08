Das Gratis-MMO War Thunder hat sich zehn Jahre nach dem Release überraschend in den Steam-Charts etabliert – gegen die Kriegssimulation sehen auch andere Hochkaräter auf der Plattform derzeit blass aus.

Kostenlose Spiele sind auf Steam traditionell immer wieder gerne gesehen – Counter-Strike: Global Offensive dominiert die Bestseller-Charts zum Beispiel bereits seit Monaten. 10 Jahre nach dem Release schickt sich die Gratis-Kriegssimulation War Thunder nun an, dem Beispiel des Dauerbrenner-FPS auf der PC-Plattform zu folgen und sorgt in der Topseller-Liste für Wirbel.

War Thunder: MMO kostenlos auf Steam verfügbar

Mit War Thunder erwartet euch ein Militärspiel, in dem ihr zahlreiche verschiedene Fahrzeuge wie Panzer, Flugzeuge oder Schiffe über 100 Karten steuern könnt, die historischen Schlachten nachempfunden sind. Insgesamt stehen euch über 2.000 Fahrzeuge zur Verfügung. Das kostenlose MMO bietet euch sowohl PvE- als auch PvP-Gameplay.

Schaut euch hier den Trailer zu War Thunder an:

Auf Steam hat War Thunder bereits eine bewegte Geschichte hinter sich – das MMO kann schon auf über 380.000 Bewertungen blicken. Aktuell steht es bei einer größtenteils positiven Wertung, auch wenn die kürzlich abgegeben Stimmen nur ausgeglichen waren. Auf Steam könnt ihr euch das Basis-Spiel kostenlos schnappen, kostenpflichtige Inhalte gibt es ab 1,99 Euro.

Steam-Charts: Kostenloses MMO neuer Bestseller

Auf Steam kann sich War Thunder aktuell den siebten Platz in der Bestseller-Liste sichern. Somit verdrängt das MMO unter anderem F1 23, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Die Sims 4 auf die hinteren Plätze. An Counter-Strike: Global Offensive kommt das Gratis-Spiel allerdings noch nicht heran – der Multiplayer-Shooter landet derzeit auf Rang 2 und muss sich damit dem neuen Spitzenreiter Baldur’s Gate 3 geschlagen geben.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 44 Multiplayer-Spiele, die ihr auf eurer nächsten LAN-Party zocken könnt:

