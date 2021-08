Ihr wolltet schon immer einmal einem verrückten Kult beitreten? Oder besser noch, einen eigenen gründen? Dann könnt ihr das als PC-Spieler/in bald tun: Die witzige Sekten-Simulation Honey, I Joined a Cult wird schon bald auf Steam verfügbar sein und euch die wilden Siebzigerjahre – samt irrer Funk-Musik – durchleben lassen.

Bald auf Steam: Honey, I Joined a Cult

Das lustige Projekt Honey, I Joined a Cult von Sole Survivor Games befindet sich schon seit Juni 2018 in der Entwicklung und findet seinen bisherigen Höhepunkt am 14. September.

Ab da an könnt ihr die ironische Simulation auf Steam im Early Access spielen und euch als ehrgeizige/r Sekten-Führer/in der 70er-Jahre behaupten.

Das besondere Management-Spiel lässt euch von Grund auf alles selber gestalten – vom Aufbau der Basis, der Rekrutierung neuer Mitglieder, bis zum Planen geschickter Propaganda – der Erfolg eures Kultes liegt alleinig in euren Händen.

Schaut euch das gesamte Spektakel von Honey, I Joined a Cult einfach einmal mit eigenen Augen in folgendem Trailer an (Kommentar in englischer Sprache):

Was erwartet euch im Kultisten-Simulator?

Wenn der schräge Simulator am 14. September seine Pforten in der Early-Access-Phase öffnet, erwarten euch folgende Hauptfeatures:

Übernehmt volle Kontrolle über den Kult: Rekrutiert Kultisten, haltet sie bei Laune und stillt ihre Bedürfnisse, damit das Geld fließt und die Macht wächst.

Rekrutiert Kultisten, haltet sie bei Laune und stillt ihre Bedürfnisse, damit das Geld fließt und die Macht wächst. Baut eine verrückte Basis: Stellt die nötigen Räume zur Verfügung und dekoriert sie mit abgefahrenen Gegenständen – Monolithen, Geisterkammern und Energie Wellnessbereiche inklusive!

Stellt die nötigen Räume zur Verfügung und dekoriert sie mit abgefahrenen Gegenständen – Monolithen, Geisterkammern und Energie Wellnessbereiche inklusive! Geht auf Kultmission: Entsendet Anhänger in die Stadt, um Ressourcen zu sammeln oder neue Technologien freizuschalten – Tragt das Wort in die Welt!

Entsendet Anhänger in die Stadt, um Ressourcen zu sammeln oder neue Technologien freizuschalten – Tragt das Wort in die Welt! Überkommt Hindernisse: Das Leiten einer Sekte ist kein Zuckerschlecken – von einschneidenden Gesetzen, über wütende Protestierende – Euer Kult erhält auch Gegenwind.

Das Leiten einer Sekte ist kein Zuckerschlecken – von einschneidenden Gesetzen, über wütende Protestierende – Euer Kult erhält auch Gegenwind. Wählt eine Gottheit: Was wäre ein Kult ohne eine Gottheit, die es anzubeten gilt? Strebt ihr der Apokalypse entgegen oder huldigt ihr dem guten alten Anubis? Für alle Geschmäcker ist was dabei!

Falls ihr Honey, I Joined a Cult jetzt schon entgegenfiebert, könnt ihr euch den irren Simulator auf Steam bequem auf die Wunschliste setzen. So verpasst ihr den Start am 14. September ganz bestimmt nicht.

