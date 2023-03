Mit dem Steam Deck hat Valve letztes Jahr eine potente Switch-Alternative für PC-Spieler auf den Markt gebracht. Zur Feier des ersten Geburtstags der Handheld-Konsole hat sich das Unternehmen nun dazu entschlossen, das Steam Deck erstmals reduziert anzubieten. Doch der Rabatt gilt nur für kurze Zeit.

Steam Deck für kurze Zeit 10 Prozent günstiger

Starke Hardware, solide Verarbeitung und ein Traum für Bastler – als das Steam Deck von Valve im letzten Jahr an den Start ging, war der Ansturm auf die Handheld-Konsole unfassbar groß. Vorbesteller mussten mitunter Monate auf die Auslieferung ihres Steam Decks warten oder Wucherpreise auf eBay bezahlen. Inzwischen garantiert Valve für alle Modelle eine Lieferzeit von ein bis zwei Wochen – die Lage scheint sich entspannt zu haben.

Doch das könnte sich in naher Zukunft wieder ändern. Denn aktuell bietet Valve erstmals das Steam Deck günstiger an. Alle Modelle sind um 10 Prozent im Preis reduziert:

Steam Deck mit 64 GB eMMC-Speicher für 377,10 Euro statt 419,00 Euro

für statt 419,00 Euro Steam Deck mit 256 GB SSD-Speicher für 494,10 Euro statt 549,00 Euro

für statt 549,00 Euro Steam Deck mit 512 GB SSD-Speicher für 611,10 Euro statt 679,00 Euro

Gut zu wissen: Die Rabattaktion läuft noch bis zum 23. März 2023 bis 18 Uhr.

Kollege Severin war schon kurz nach dem Start sehr angetan vom Steam Deck – auch wenn die Handheld-Konsole damals noch mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen hatte. Sein Fazit könnt ihr euch im Video anschauen:

Lohnt sich das Steam Deck für mich?

Wer dank der Rabattaktion nun über den Kauf des Steam Deck nachdenkt, sollte sich vor allem über eines im Klaren sein: Auch wenn Valve hart daran gearbeitet hat, die Nutzererfahrung auf dem Steam so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten – so sorglos und unbeschwert wie auf der Nintendo Switch zockt es sich auf dem Steam Deck in manchen Fällen nicht.

Einige Spiele aus eurer Steam-Bibliothek laufen eventuell gar nicht auf Valves Handheld, andere starten zwar und lassen sich spielen, sind jedoch nicht fürs Steam Deck optimiert. Um herauszufinden, welche eurer Steam-Spiele ihr problemlos auf eurem Steam Deck zocken könnt, lohnt sich ein Blick in die Liste der offiziell verifizierten Spiele im Steam-Store. Wer will, kann sich sogar direkt anzeigen lassen, welche seiner Spiele bereits von Valve überprüft wurden.

Dafür ist das Steam Deck aber deutlich vielseitiger einsetzbar und kann sogar als Desktop-PC genutzt werden. Und mit etwas Software-Bastelei lassen sich auch Spiele aus anderen PC-Stores auf dem Steam Deck installieren und spielen. Klingt interessant? Dann solltet ihr wahrscheinlich zuschlagen. Denn nach dieser Rabattaktion dürfte die nächste Preisreduzierung fürs Steam Deck lange auf sich warten lassen.