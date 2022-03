Das Steam Deck verkauft sich gerade wie geschnitten Brot – das legt zumindest ein Blick auf die Steam-Bestseller nahe. Die Switch-Alternative für PC-Spieler stürmt die Charts, zieht jedoch gegen einen erbitterten Konkurrenten aktuell noch den Kürzeren.

Statt der Switch: Steam Deck entpuppte sich als echter Bestseller

Mit dem Steam Deck scheint Valve einen echten Volltreffer gelandet zu haben. Das Unternehmen konnte sich bereits kurz nach dem Startschuss im Sommer 2021 nicht mehr vor Vorbestellungen retten. Und auch jetzt scheinen etliche PC-Spieler die begehrte Switch-Alternative noch unbedingt kaufen zu wollen – das zeigt ein Blick auf die Steam-Bestseller.

Dort kann das Steam Deck sich den zweiten Platz sichern. Lediglich Elden Ring, das neue Action-RPG von FromSoftware, verkauft sich noch besser (Quelle: Steam).

Doch warum kommt das Steam Deck so gut an? Das dürfte wahrscheinlich an mehreren Gründen liegen. Im Vergleich zu anderen Switch-Alternativen für PC-Spieler hat die Handheld-Konsole von Valve einen extrem wichtigen Vorteil: Sie ist verdammt günstig. Während die Konkurrenz oftmals 800 Euro oder sogar noch mehr für seine Produkte verlangt, gibt es das Steam Deck schon ab 419 Euro.

Mehr Details zum Steam Deck gibt es in den GIGA Headlines:

Das ist zwar immer noch deutlich teurer als Nintendo Switch, für die gebotene Hardware handelt es sich jedoch trotzdem um einen echten Kampfpreis. Denn im Steam Deck werden keine Billigkomponenten verbaut. Die kleine Handheld-Konsole hat leistungstechnisch so einiges auf dem Kasten, sodass selbst Shooter wie Doom Eternal mit rund 60 FPS zum Laufen gebracht werden können.

Übrigens: Auch Elden Ring läuft auf dem Steam Deck

Ein weiteres Argument für den Kauf des Steam Decks liegt auf der Hand: Steam. Denn PC-Spieler können etliche Spiele, die sie bereits auf der Online-Plattform besitzen, auch auf dem Steam Deck spielen. Ein Neukauf ist nicht nötig. Wer will, kann die Konsole zudem auch als Arbeitsgerät nutzen, indem eine andere Linux-Distribution als SteamOS oder aber Windows aufgespielt wird.

Wer jetzt auch Blut geleckt hat und die Konsole in den Händen halten will, muss jedoch viel Geduld mitbringen. Aktuell können sich Steam-Nutzer lediglich für Reservierungen aller drei Modelle anmelden. Die nächste Bestellrunde soll nach dem dritten Quartal 2022 starten, also frühestens im Oktober.