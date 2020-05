In den letzten Jahren hat Steam ordentlich Konkurrenz bekommen und vielleicht fanden gerade deswegen Dataminer Hinweise auf ein neues System mit Belohnungen für treue Nutzer.

Für Steam-Langzeitnutzer könnte es bald besonderer Belohnungen geben. Dataminer fanden einige Hinweise auf ein „Loyalty Reward System“. Dieses soll auch Rabatte für Spiele als Geschenk für eure Treue enthalten.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.

Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.

— Pavel Djundik (@thexpaw) May 9, 2020