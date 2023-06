Ein zwei Jahre altes Survival-RPG kann sich in den Steam-Charts derzeit über ein Comeback freuen. Der Fan-Liebling The Rift Breaker ist aktuell um satte 40 Prozent günstiger zu haben und klettert somit in der Bestseller-Liste nach oben.

Fans von faszinierenden Genre-Mix-Spielen finden derzeit in den Steam-Charts ein äußerst interessantes Highlight stark reduziert vor: The Riftbreaker ist eine gefeierte Kombination aus Aufbau-, Survival- und Action-RPG, das aktuell um satte 40 Prozent günstiger im Steam-Store zu haben ist. Kein Wunder, dass sich das Rollenspiel wieder in die Bestseller-Liste kämpft.

The Riftbreaker: Survival-RPG landet in den Steam-Charts

Mit The Riftbreaker bekommt ihr einen wilden Spielemix geliefert, der euch Elemente aus mehreren Gameplay-Konzepten bietet. Als Elite-Wissenschaftlerin Captain Ashley S. Nowak reist ihr in einem mächtigen Mecha-Anzug durch ein Portal und landet auf dem Planeten Galatea 37, auf dem ihr um jeden Preis überleben müsst. Außerdem habt ihr die Aufgabe, mehrere komplexe Basen aufzubauen und weiterzuentwickeln, um somit ein eigenes Wirtschaftssystem zu etablieren. Die Stützpunkte müsst ihr täglich gegen Horden von Außerirdischen verteidigen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu The Riftbreaker an:

The Riftbreaker: Launch-Trailer

Auf Steam hat das Survival-RPG seit seinem Release Ende 2021 jede Menge Fans gewonnen – The Riftbreaker steht mittlerweile bei über 12.700 abgegebenen Stimmen bei einer sehr positiven Wertung. Aktuell könnt ihr euch den Sci-Fi-Hit für nur 17,99 Euro statt 29,99 Euro schnappen – somit spart ihr 40 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 5. Juni 2023.

Steam-Bestseller: Survival-Aufbau-RPG knackt die Top 10

The Riftbreaker darf sich aktuell über den 7. Platz in den Steam-Charts freuen. Vor dem RPG landen unter anderem die drei kostenlosen Games Destiny 2, Counter-Strike: Global Offensive und Lost Ark. Auch der brandneue Shooter-Hit System Shock steigt etwas höher in den Charts ein.

