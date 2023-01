Steam bietet euch jetzt noch für kurze Zeit ein besonderes MMORPG-Highlight an. Bis zum 1. Februar könnt ihr euch den Klassiker The Elder Scrolls Online schnappen und dabei ganze 70 Prozent sparen.

Steam Facts

Bethesdas Fantasy-Reihe The Elder Scrolls gehört zu den beliebtesten Gaming-Franchises überhaupt. Während ihr euch allerdings voraussichtlich noch einige Jahre bis zum Release von The Elder Scrolls 6 gedulden müsst, könnt ihr euch mit dem Multiplayer-Hit The Elder Scrolls Online die Zeit vertreiben. Das gefeierte MMORPG ist derzeit um 70 Prozent auf Steam reduziert – und eine neue Erweiterung ist ebenfalls schon auf dem Weg. In den Bestseller-Charts erobert das beliebte Fantasy-RPG deswegen auch gleich die Top 10.

The Elder Scrolls Online jetzt auf Steam um 70 Prozent reduziert

In The Elder Scrolls Online könnt ihr die riesige Welt von Tamriel erkunden und entweder alleine oder zusammen mit zahlreichen anderen Spielern eine Fülle von Abenteuern erleben. Das MMORPG bietet euch die Freiheit, allerlei verschiedene Quests nach eurem eigenen Gutdünken anzunehmen. Ihr könnt euch unter anderem Gilden anschließen, eure eigene Ausrüstung herstellen, auf Schatzsuche gehen oder euch mit anderen Spielern in PvP-Kämpfen messen.

Wir zeigen euch in unserem Video, was sich in The Elder Scrolls seit 1994 so alles getan hat:

The Elder Scrolls: 1994 bis heute Abonniere uns

auf YouTube

Das Online-RPG zählt bereits seit über 8 Jahren zu den beliebtesten Spielen seines Genres und kann auf Steam über 106.000 sehr positive Bewertungen vorzeigen. Gewöhnlich kostet das Fantasy-MMORPG 19,99 Euro, doch bis zum 1. Februar könnt ihr es euch auf Steam schon für 5,99 Euro schnappen.

The Elder Scrolls® Online ZeniMax Online Studios

Necrom: Neue Erweiterung für The Elder Scrolls Online erscheint im Juni

Der Rabatt auf The Elder Scrolls Online trifft mit der Ankündigung des nächsten DLC-Pakets zusammen. Wie Bethesda auf der Xbox Developer Direct bekannt gegeben hat, wird die Erweiterung Necrom für das MMORPG am 5. Juni 2023 erscheinen. Ihr könnt sie euch jetzt ebenfalls bereits auf Steam vormerken. (Quelle: Steam)

Schaut euch hier den Trailer zu The Elder Scrolls Online: Necrom an:

The Elder Scrolls Online Necrom: Cinematic Trailer

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.