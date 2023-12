Steam-Kracher für nur 3,74 Euro: Spannender Sci-Fi-Shooter massiv reduziert

Ein Shooter der etwas anderen Art ist momentan auf Steam um satte 85 Prozent im Preis reduziert. Wenn ihr Lust auf krachende Stealth-Action mit tödlichen Robotern habt, dann könnte sich jetzt für nur 3,74 Euro ein Blick auf Generation Zero lohnen.

Über 4 Jahre nach dem Release kann sich der Stealth-Shooter Generation Zero wieder auf Steam in den Vordergrund schleichen – ein Rabatt von satten 85 Prozent bringt das Spiel des schwedischen Entwicklers Systemic Reaction derzeit erneut in die Bestseller-Charts der Plattform.

Generation Zero: Steam-Shooter kostet nur 3,74 Euro

In Generation Zero wartet eine originelle Open World auf euch, die dem Schweden aus der Zeit des Kalten Krieges nachempfunden ist – mit dem feinen Unterschied, dass die Welt von einer Armee feindseliger Maschinen überrannt worden ist. Ihr müsst euch in den Widerstand begeben und Guerillakämpfe mit den Robotern anzetteln. Dabei solltet ihr aber keinesfalls immer stumpf drauflos ballern, sondern mit Bedacht und Strategie vorgehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Gefechte allein schlagen oder euch bsi zu drei Freunde als Unterstützung dazu holen.

Schaut euch hier den Trailer zu Generation Zero an:

Generation Zero - Release Trailer

Auf Steam ist der Sci-Fi-Stealth-Shooter zwar nicht völlig unumstritten, derzeit steht Generation Zero aber dennoch bei einer größtenteils positiven Wertung nach über 23.000 abgegebenen Stimmen. Bis zum 21. Dezember 2023 könnt ihr euch den Shooter jetzt außerdem schon für schlappe 3,74 Euro statt 24,99 Euro sichern. Auch das Ultimate Bundle mit 13 DLCs ist momentan um 71 Prozent im Preis reduziert (auf Steam ansehen).

Generation Zero® Systemic Reaction™

Steam-Bestseller: Shooter-Hits sind besonders beliebt

Der großzügige Rabatt katapultiert Generation Zero in die Steam-Charts – derzeit reicht es immerhin für Rang 17 unter den Bestsellern. Der Shooter steht bei den Bestsellern keinesfalls alleine da, denn mit Counter-Strike 2, The Finals, Call of Duty: Modern Warfare 3 und Ready Or Not finden sich noch einige andere Genre-Vertreter unter den gefragtesten Spielen auf Steam. (Quelle: Steam)

Natürlich stehen nicht nur Shooter auf Steam hoch im Kurs – derzeit kann zum Beispiel auch dieses Fantasy-Aufbau-Spiel bei der Community punkten:

