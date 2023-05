Steam bietet euch ab jetzt die Chance, einen echten Simulations-Klassiker für nur 5 Euro abzustauben. Der Euro Truck Simulator 2 ist momentan um satte 75 Prozent im Preis reduziert – Fans des Genres sollten da zugreifen.

Steam Facts

Simulationen finden auf Steam oft eine begeisterte Community – das gilt auch für den Euro Truck Simulator 2, der über 439.000 äußerst positive Bewertungen auf der Plattform hat. Wenn ihr die beliebte Truck-Simulation bislang noch nicht ausprobiert haben solltet, dann könnt ihr dies jetzt nachholen, denn das Spiel ist aktuell um 75 Prozent im Preis reduziert und befindet sich somit auch in den Topseller-Charts auf der Überholspur.

Steam-Highlight: Euro Truck Simulator 2 im Angebot

Im Euro Truck Simulator 2 könnt ihr euch voll und ganz als Trucker ausleben und in einem mächtigen Fahrzeug durch Europa reisen, um wichtige Ladungen abzuliefern. Ihr könnt euer Truck-Unternehmen mit jeder erfolgreichen Lieferung ausbauen, neue Trucks kaufen und Fahrer einstellen sowie eure Lieferungen und Autos nach persönlichem Geschmack individualisieren. Die Open World im Euro Truck Simulator 2 bietet euch außerdem über 60 verschiedene Städte unter anderem in Belgien, Deutschland, Polen und Italien, die mit authentischen Straßennetzen und Sehenswürdigkeiten versehen sind.

Schaut euch hier den Trailer zum Euro Truck Simulator 2 an:

euro-truck-simulator-2-promo-trailer-hd.mp4

Auf Steam hat sich die Simulation seit dem ursprünglichen Release 2012 eine große Fangemeinde erarbeitet. Wenn ihr den Truck Simulator ebenfalls einmal zocken wollt, könnt ihr euch die Basis-Version jetzt für nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro auf Steam schnappen. Das Bundle Euro Truck Simulator 2 Essentials mit 5 DLCs kostet ebenfalls nur 14,40 Euro statt 59,94 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 22. Mai 2023.

Euro Truck Simulator 2 SCS Software

Steam-Charts: Simulations-Hit sorgt für Furore

Der Euro Truck Simulator 2 hält momentan eine mehr als respektable Position in den Steam-Charts und pirscht sich an die Top 10 heran. Etwas weiter oben in den Topsellern dominieren derweil einige Strategie-Klassiker wie zum Beispiel Age of Empires 2, Anno 1800 oder Crusader Kings 3. (Quelle: Steam)

Eine andere Simulation hatte auf Steam dagegen einen etwas holprigen Start – doch das Potenzial ist für viele Spieler dennoch da:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.