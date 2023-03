Auf Steam könnt ihr euch derzeit einen immens populären Survival-Strategie-Hit schnappen. Das Eiszeit-Abenteuer Frostpunk ist für sein knallhartes Gameplay bekannt und derzeit um satte 80 Prozent im Preis reduziert.

Frostpunk ist ein apokalyptisches Strategie-Highlight, in dem nicht nur eure taktischen Fähigkeiten, sondern auch eure moralischen Grundsätze auf eine harte Probe gestellt werden. Das Survival-Spiel hat seit seinem Release auf Steam 2018 eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut und ist aktuell für gerade einmal 6 Euro auf der Plattform zu haben.

Frostpunk: Survival-Strategie-Hit stark auf Steam reduziert

In der Welt von Frostpunk führt eine plötzliche Eiszeit dazu, dass ihr die Kontrolle über die letzte Stadt auf Erden übernehmt und das Überleben der Bewohner innerhalb eines Kraters sichern müsst – allerdings müsst ihr dafür schwere Opfer bringen und an jeder Ecke schmerzhafte Entscheidungen treffen, denn eure neue lebensfeindliche Umgebung kennt keine Gnade. Ihr müsst eure Arbeitskraft clever einteilen, Essen rationieren und das Leid einiger Menschen gegen das Wohl der Gesellschaft abwägen.

Schaut euch hier den offiziellen Launch-Trailer zu Frostpunk an:

Frostpunk - Official Launch Trailer

Auf Steam hat das Survival-Game eine sehr positive Bewertung bei über 73.000 abgegebenen User-Stimmen. Auch in unserem Test konnte Frostpunk mit einer starken Wertung voll überzeugen. Wenn ihr auf die erbarmungslose Herausforderung Lust habt, könnt ihr euch Frostpunk aktuell für nur 5,99 Euro statt 29,99 Euro auf Steam sichern und somit 80 Prozent sparen.

Frostpunk 11 bit studios

Steam-Charts: Survival-Horror liegt weit vorne

Zwar hat es Frostpunk mit dem Rabatt nicht ganz in die Top 10 der Steam-bestseller-Charts geschafft, aber Sons of the Forest beweist, dass Survival-Spiele derzeit sehr gefragt sind. Das langersehnte Insel-Abenteuer liegt derzeit hinter Counter-Strike: GO auf Rang 2 in den Topsellern.

Während Frostpunk auf Steam auch knapp fünf Jahre nach dem Release neue Fans findet, steht ein Sci-Fi-Shooter nach nur zwei Jahren vor dem Aus:

