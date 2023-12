Steam-Kracher: Langersehnte Simulation erobert den Bestseller-Thron

Das ist wirklich beeindruckend: Direkt nach Release einer der gehyptesten Simulationen überhaupt, rast das Spiel auf den ersten Platz der Bestseller-Charts auf Steam – das schaffen nicht einmal die meisten Blockbuster-Games.

House Flipper 2 ist da – und es lässt alle anderen Spiele hinter sich

Sogar das Steam Deck überholt House Flipper 2, indem es den ersten Platz der Bestseller-Charts auf Steam erobert (Quelle: Steam). Der lang erwartete zweite Teil der Renovierungs-Simulation wird aber nicht nur wie wild gekauft, sondern begeistert die Fans auch in den Steam-Reviews: Insgesamt soll House Flipper 2 einfach in allen Belangen besser sein, ohne die Essenz des ersten Teils aufzugeben.

Ihr wollt auch ein bisschen renovieren? Schaut in den Launch-Trailer von House Flipper 2:

Offizieller Release-Trailer: House Flipper 2

House Flipper 2: Story-Modus, Sandbox-Modus und eine ganzes Stadt, die eure Hilfe braucht

In House Flipper 2 erwartet euch die Stadt Pinnacove, deren entspannte Bewohner dringend Hausrenovierungen brauchen. Zum Glück seid ihr gerade in die idyllische Stadt gezogen und könnt euch all den neuen Aufträgen annehmen. Im Story-Modus erwarten euch nicht nur kleine sowie große Renovierungs-Projekte, sondern auch die Geschichten der Bewohner von Pinnacove. Erarbeitet euch langsam euren Weg zu Erfolg und Reichtum!

Falls ihr jedoch gar keine Häuser renovieren wollt, sondern lieber von Grund auf ein neues Haus bauen möchtet, könnt ihr das ab jetzt im Sandbox-Modus: Hier werdet ihr euer Traumhaus gestalten, frei von lästigen Hürden und Geldproblemen.

House Flipper 2 bietet euch eine bedeutend bessere Grafik als der erste Teil und fügt neue Werkzeuge sowie etliche neue Möglichkeiten zum Dekorieren hinzu. Zudem ist das Spiel sogar direkt zum Release etwas günstiger zu haben – nämlich mit 10 Prozent Rabatt für 33,74 Euro (Quelle: Steam). Der Sale endet am 21. Dezember 2023.