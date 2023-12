Steam-Kracher: Plötzlich kostet der Überraschungs-Hit des Jahres nur noch 15,99 Euro

Dave the Diver war einer der wohl größten Überraschungs-Hit 2023. Wer das Pixel-Abenteuer bislang nicht gespielt hat, hat jetzt den perfekten Anlass, um das nachzuholen: Denn Dave the Diver kostet jetzt nur 15,99 Euro auf Steam.

Dave The Diver Facts

Dave the Diver auf Steam im Angebot

Bock auf ein farbenfrohes Tauchabenteuer, das euch noch lange im Gedächtnis bleibt und sich perfekt für die Zeit zwischen den Jahren eignet? Dann schaut doch mal bei Steam vorbei!

Im Online-Shop von Valve bekommt ihr gerade Dave the Diver für 15,99 Euro. Zum Vergleich: Regulär kostet der Indie-Hit 19,99 Euro – aktuell spart ihr also 20 Prozent. Doch das Angebot gilt nur noch für kurze Zeit. Bis zum 21. Dezember 2023 ist Dave the Diver auf Steam noch im Angebot, danach wird der Verkaufspreis wieder angehoben.

Einen krassen Gaming-PC braucht ihr nicht, um Dave the Diver zu spielen. Das Spiel läuft auch auf Einsteiger-Rechnern problemlos. Das ist bei der Optik auch wenig überraschend.

Im Sommer 2023 kam Dave the Diver plötzlich aus dem Nichts und füllte das Gaming-Sommerloch für viele Spieler im Alleingang:

Dave the Diver: Dieses Indie-Game bricht Steam-Rekorde Abonniere uns

auf YouTube

DAVE THE DIVER MINTROCKET

Gut zu wissen: Wenn ihr keinen gaming-tauglichen PC euer Eigen nennt, könnt ihr Dave the Diver auch auf eurer Nintendo Switch spielen. Und es wird noch besser: Auch im Nintendo eShop ist Dave the Diver im Angebot. Switch-Spieler können sich das Singleplayer-Abenteuer ebenfalls für 15,99 Euro unter den Nagel reißen. Das Angebot im Nintendo eShop endet zudem erst am 31. Dezember 2023.

Worum geht’s in Dave the Diver?

In der Rolle des namensgebenden Dave taucht ihr tagsüber in feinster 2D-Pixel-Optik im Blauen Loch, ein ganz besonderes Gewässer, und sammelt dort Fische und Zutaten ein, die ihr abends in eurem Sushi-Restaurant zubereitet. Mit den Gerichten verdient ihr euch derweil ein goldenes Näschen.

Mit der erarbeiteten Kohle könnt ihr euer Taucher-Equipment immer weiter verbessern, um tiefer ins Meer abzutauchen. Dort gibt es neue Fische zu erbeuten und interessante Entdeckungen zu machen. Denn abseits vom Erfolg eures Sushi-Restaurants gilt es auch noch, das eine oder andere Mysterium zu lüften. Mehr wollen wir aber aus Spoiler-Gründen nicht verraten.

Wer sich nur der Hauptgeschichte widmet, ist etwas mehr als 20 Stunden mit Dave the Diver beschäftigt. Wollt ihr hingegen alles sehen, was das Tauchabenteuer zu bieten hat, so könnt ihr locker doppelt so viel Spielzeit einplanen.

Und falls ihr für Letzteres etwas Hilfe braucht, haben wir die passenden Tipps für euch auf Lager:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.