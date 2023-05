Wer besonders atmosphärische Shooter liebt, der darf sich diese Chance nicht entgehen lassen. Die Macher der beliebten Metro-Reihe verschenken das Kultspiel Metro: Last Light in der Complete Edition. Wir verraten euch alle wichtigen Eckdaten.

Metro: Last Light – so bekommt ihr den Shooter kostenlos

Der postapokalyptische Shooter Metro: Last Light feiert seinen 10. Geburtstag. Um das entsprechend zu zelebrieren, könnt ihr euch das Spiel kostenlos auf Steam abholen. Dafür müsst ihr einfach nur bis zum 25. Mai 2023 die entsprechende Steam-Seite besuchen, den Shooter eurer Bibliothek hinzufügen und zack, schon gehört euch das atmosphärische Kultspiel.

Aber Achtung: Es handelt sich hierbei um die Originalversion von 2013 und nicht die überarbeitete Redux-Fassung, die ein Jahr später auf den Markt kam. Das ist insofern interessant, weil ihr die Originalversion gar nicht mehr regulär über Steam bekommt.

Das müsst ihr über die Metro-Spiele wissen

Metro: Last Light ist der Nachfolger zu Metro 2033 und versetzt euch erneut in ein alternatives Russland, das durch einen Atomkrieg massiv verwüstet wurde. In der Rolle von Artjom erkundet ihr das unheimliche U-Bahn-System der Moskauer Metro und besucht auch die lebensfeindliche Oberfläche – immer auf der Hut vor anderen Überlebenden, mutierten Monstern und übernatürlichen Wesen.

Metro: Last Light ist zwar prinzipiell ein Ego-Shooter, setzt aber auf höheren Schwierigkeitsgraden ein bedachtes und langsames Vorgehen voraus. Munition und andere Ressourcen sind knapp und ihr solltet jede Kugel gezielt einsetzen. Zumal eure Gasmaske schnell kaputt gehen kann.

Das Konzept von Metro kam bei der Fachpresse und den Spielern ziemlich gut an und so hält der Shooter bis heute einen ausgezeichneten Score von 82 Prozent auf Metacritic.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Metro-Spiele reine Singleplayer-Spiele sind und der Fokus stark auf der Story und der bedrückenden Atmosphäre liegt. Falls ihr solche Spiele generell lieber mögt, dann könnte euch auch diese Bilderstrecke interessieren:

