Steam-Kracher: Strategie-Hit schon 2 Monate nach Release stark reduziert

Ein beliebtes Strategie-RPG kann sich jetzt wieder in den Steam-Charts behaupten. Grund für das erfolgreiche Comeback ist ein neuer Tiefpreis – und das schon zwei Monate nach Release. Fans von rundenbasierter Taktik sollten da definitiv zugreifen.

Steam lockt aktuell wieder mit feinen Rabatten auf Spitzen-Spiele. Nicht nur könnt ihr eines der besten Action-Games der letzten Jahre zum Schleuderpreis abgreifen, jetzt gesellt sich auch noch das besonders beliebte Jagged Alliance 3 hinzu, das erst im Juli 2023 das Licht der Welt erblickt hat.

Holt euch Jagged Alliance 3 mit neuem Tiefpreis

Seit 1995 begeistert die Reihe Jagged Alliance Fans mit taktischem, rundenbasiertem Gameplay und ausgefeilten RPG-Elementen. Der dritte Teil – welcher mit 89 Prozent positiven Wertungen ein echter Steam-Liebling ist – kann jetzt mit einem Rabatt von 34 Prozent eingetütet werden. Das ist nicht nur ein neuer Tiefpreis, sondern auch ein besonders attraktiver Rabatt – bedenkt man, dass Jagged Alliance 3 erst vor rund zwei Monaten erschienen ist.

Wenn ihr nun selbst die Kontrolle über eine Söldner-Gruppe voller einzigartiger Charaktere übernehmen und das Land Grand Chien aus den Fängen einer paramilitärischen Organisation berfreien wollt, könnt ihr euch das actiongeladene Strategie-Spiel noch bis zum 2. Oktober zum Preis von 29,69 Euro statt der üblichen 44,99 Euro sichern:

Jagged Alliance 3 Haemimont Games

Jagged Alliance 3: Launch-Trailer

Strategie-Liebling mutiert zum Steam-Topseller

Der attraktive Rabatt lässt die PC-Spieler auf Steam ordentlich zugreifen. So sehr, dass Jagged Alliance 3 sich sogar einen Platz in den Top 10 der Bestseller-Liste schnappen kann. Mit dem Verkauferfolg setzt es sich sogar vor den RPG-Giganten Starfield und weist das frisch erschienene Lies of P in die Schranken.

An der Spitze thront weiterhin Cyberpunk 2077, das mit neuem DLC zum großen Gewinner wird und auch EA Sport FC 24, Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive und Baldur’s Gate 3 können sich noch vor Jagged Alliance 3 halten.

