Steam-Mega-Sale: Strategie-Meisterwerk für 6,99 Euro ist jeden Cent wert

Auf Steam ist gerade ein fantastisches Strategiespiel im Angebot. Zum absoluten Sparpreis von nur 6,99 Euro bekommt ihr Age of Mythology, die meiner Meinung nach bessere Alternative zu Age of Empires. Wenn ihr mythische Bestien und göttliche Zauber mögt, könnt ihr da nichts falsch machen.

Strategie-Hit auf Steam günstiger: Age of Mythology ist einsame Spitze

Vor mehr als 20 Jahren ist mit Age of Mythology eins meiner absoluten Lieblingsspiele erschienen. Mit einer Extended Edition auf Steam läuft das Meisterstück jetzt auch auf modernen PCs. Aktuell ist das Spiel um ganze 75 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 6,99 Euro. Für einen Euro Aufpreis erhaltet ihr außerdem die Erweiterung Tale of the Dragon. Das Angebot ist noch bis zum 23. Juni gültig.

Age of Mythology: Extended Edition SkyBox Labs

Age of Mythology ist ein Spin-off von Age of Empires. Während die Hauptreihe allerdings auf dem Pfad der bekannten Menschheitsgeschichte bleibt, wird es im Ableger deutlich mythischer. Die spielbaren Griechen, Ägypter, Wikinger und Atlanter führen nicht nur menschliche Soldaten ins Feld. Auf den Schlachtfeldern kämpfen auch mythische Bestien wie Zyklopen, Phönixe, Bergriesen und sogar mächtige Titanen. Mit der Erweiterung Tale of the Dragon kommt außerdem noch die chinesische Götterwelt dazu. Trotz seines Alters ist Age of Mythology immer noch jeder Konkurrenz überlegen.

Schaut euch hier den Trailer für die Extended Edition von Age of Mythology an:

Age of Mythology | offizieller Trailer der Extended Edition

Age of Mythology bekommt bald ein Remake

Age of Mythology bietet viel Inhalt. Im Spiel stecken drei Kampagnen mit insgesamt 48 Missionen, die unter anderem den trojanischen Krieg und das Schicksal von Atlantis behandeln. Zusätzlich könnt ihr auch im Online-Mutliplayer gegen andere Spieler oder die wirklich anspruchsvolle KI antreten.

Das Strategiespiel wird auf Steam von 93 Prozent der Nutzerreviews positiv bewertet. Auch Publisher Microsoft weiß um die Beliebtheit des Spiels. Noch in diesem Jahr soll ein komplettes Remake erscheinen, welches das Spiel sogar noch besser machen soll. Wenn ihr vorher wissen wollt, ob das Spielprinzip etwas für euch ist, bietet der Steam-Sale jetzt die perfekte Gelegenheit zum Eintauchen in das Original.