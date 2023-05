Eine brandneue Simulation hat sich zum Release einen bemerkenswerten Spitzenplatz in den Steam-Charts gesichert – doch die Community hat an dem Spiel SubwaySim Hamburg trotzdem einiges auszusetzen.

Wenn ihr euch schon immer einmal als U-Bahnfahrer in Hamburg ausprobieren wolltet, dann erfüllt euch das neue Spiel SubwaySim Hamburg exakt diesen Traum. Auf Steam hat sich die Simulation auch prompt ganz weit oben in den Bestseller-Charts eingefädelt, obwohl die ersten Bewertungen alles andere als vorteilhaft sind.

SubwaySim Hamburg: U-Bahn-Simulator erntet Kritik auf Steam

In SubwaySim Hamburg könnt ihr in der Linie U3 ganz vorne im Zug einsteigen und die Bahn selbst durch die Hansestadt steuern. Bei den Fahrten könnt ihr diverse reale Sehenswürdigkeiten entdecken und ein realistisches Fahrgefühl für die Bahn bekommen. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5, um die Hamburgs Aussehen so wirklichkeitsgetreu wie möglich darzustellen.

Schaut euch hier den Trailer zu SubwaySim Hamburg an:

SubwaySim Hamburg: Offizieller Teaser-Trailer

Die ersten rund knapp 85 Bewertungen lassen die neue U-Bahn-Simulation allerdings nicht allzu gut da stehen – aktuell steckt das Spiel mit einer größtenteils negativen Wertung fest. Die Kritik bezieht sich vor allem auf den aktuellen Zustand des Simulators, der noch diverse Glitches und Performance-Probleme aufweist, sowie derzeit ohne Tutorial daherkommt.

Außerdem wird der Umfang für den Preis von rund 30 Euro als nicht ausreichend angesehen. Spieler loben zwar die Grafik und bescheinigen SubwaySim Hamburg großes Potenzial, doch zum Release scheint dies schlicht noch nicht realisiert worden zu sein. Hoffentlich können die Entwickler vor allem in Bezug auf die ruckelige Performance noch nachbessern. (Quelle: Steam)

SubwaySim Hamburg HR Innoways

Steam-Charts: Neue Simulation fährt weit nach vorne

Trotz der momentan noch schlechten Wertung ist das Spiel SubwaySim Hamburg direkt zum Release am 16.5.2023 in die Top 5 der Steam-Charts eingestiegen. Somit liegen nur Counter-Strike: Global Offensive, das Steam Deck, Crusader Kings 3 und Far Cry 6 vor dem Simulator.

Neben SubwaySim Hamburg sorgt außerdem ein weiterer Neuzugang auf Steam für Furore:

