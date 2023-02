No One Survived ist gerade einmal im Early Access und hält sich dennoch bereits Wochen in den Steam-Charts auf. Das Survival-Spiel hat aber nicht nur hübsche Grafik und lässt euch komplexe Survival-Mechaniken erlernen, sondern kommt auch gut bei den Spielern an.

Steam Facts

Survival-Sandbox mit Zombies: No One Survived

Mit seinem starken Fokus auf Sammeln, Lernen und Bauen unterscheidet sich No One Survived von anderen Zombie-Spielen: Ihr startet im Singleplayer oder Koop-Modus in einer postapokalyptischen Welt, in der ihr irgendwie überleben müsst. Dafür ist es nicht nur vonnöten, Baumaterialien und Nahrung zu sammeln, sondern auch wichtige Dinge über Medizin, Schneidern und etwa Elektrochemie zu lernen.

No One Survived Cat Play Studio

Während ihr eure Unterkunft zusammenhämmert, müsst ihr nicht nur die physikalischen Grundgesetze beachten, sondern könnt auch Elektrizität und Wasser im Haus verlegen. Außerdem wären da eben noch die Zombies: Wenn ihr einmal so viel Zeit und Aufwand in eure Basis gesteckt habt, wollt ihr euer geliebtes Haus sicherlich nicht an die Untoten verlieren.

No One Survived bietet nicht nur einen Tag-Nacht-Rhythmus, sondern auch vier Jahreszeiten und NPCs, wie etwa einen Verkäufer von Materialien. Das Spiel hat insgesamt ein sehr umfangreiches Crafting-System und ist am besten für jene Spieler geeignet, die weniger einen Shooter und mehr eine Survival-Sandbox suchen. Momentan ist No One Survived noch im Early Access, doch Spieler in den Kommentaren loben bereits jetzt den Umfang und den Reichtum an Details im Spiel (Quelle: Steam).

Auf Steam wird das Spiel mit größtenteils positiven Reviews bewertet.

Interesse? Schaut in den Trailer:

Offizieller Multiplayer-Trailer: No One Survived

No One Survived ist wie aus dem Nichts in die Steam-Charts gerauscht. Momentan befindet es sich auf dem 10. Platz der Topseller (Quelle: Steam-Charts). Erschienen ist das Spiel am 14. Januar 2023. Wann der volle Release sein wird, ist noch nicht bekannt.