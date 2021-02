Die Beliebtheit von Survival-Spielen ist nicht von der Hand zu weisen und so ist es kein Wunder, dass manche bereits seit Monaten oder gar Jahren zu den meist gekauften auf Steam gehören. Ein neues Spiel lässt derzeit allerdings alle alt aussehen und klettert bereits kurz nach dem Release an die Spitze der Charts.

Steam Facts

Valheim: Ein typisches Survival-Spiel, oder nicht?

Valheim, aus dem Hause Iron Gate AB erschien am 2. Februar 2021. Bereits kurz nach dem Release stieg das Spiel in die Top 5 der Steam-Charts ein und befindet sich inzwischen sogar an der Spitze, doch was macht das Spiel für die Fans so besonders?

Liest man sich die Kommentare durch, stößt man immer wieder auf die gleichen Aussagen: „Das Spiel ist herausfordernd, aber nicht zu schwer“, „es macht süchtig und man möchte nicht aufhören“. Grund dafür seien laut Steam-Spieler meKo „die unendlichen Möglichkeiten durch Bauen, Terraforming, Crafting, Kampfsystem, spannende Encounter sowie forschen und entdecken der tollen Welt“.

Zusätzlich fällt oft das Wort Minecraft, das sich auf die prozedural generierte Map, das Craften sowie den Bau einer Basis bezieht. Die Tatsache, dass ihr das Spiel mit bis zu 9 Freunden spielen könnt und sich alles um Wikinger und Mythen dreht, macht das Spiel für viele noch attraktiver.

Valheim: Worum geht es im Spiel?

In Valheim schlüpft ihr in die Rolle eines gefallenen Helden, dessen Seele nach Valheim gebracht wurde. Der Ort wird von Kreaturen des Chaos und uralten Feinden der Götter geplant. Eure Aufgabe ist es, Odins uralte Rivalen zu töten und für Ordnung zu sorgen.

Auf euch warten dunkle Wälder, der Ozean und schneebedeckte Gipfel, die euch Materialien bieten, um tödlichere Waffen, Rüstung und Wikingerfestungen sowie Außenposten zu bauen.

Valheim ist dieser Liste ganz klar entkommen.

Valheim befindet sich noch in der Early Access-Phase, ist also noch nicht fertig. Wenn ihr trotzdem schon spielen möchtet, profitiert ihr von einem geringerem Peis, es könnte aber sein, dass ihr über Bugs und Fehler stolpert. Der Vorteil an Early Access ist, dass ihr die Chance habt, das Spiel mit eurem Feedback zu beeinflussen und besser zu machen – der Entwickler wird es euch bestimmt danken.