Steam hat derzeit wieder Angebote, mit denen ihr ordentlich sparen könnt. Praktischerweise hat die Plattform bereits zwei Bundles aus Spielen erstellt, die euch gefallen könnten. Wir haben eine Übersicht für euch zusammengestellt.

PC-Spiele-Bundles sind eine gute Art, eure Bibliothek spielend leicht zu erweitern und das, was man normalerweise von Seiten wie Humble Bundle kennt, bietet derzeit auch Steam an. Die Plattform hat gleich zwei Kollektionen für euch zusammengestellt: Das Polish Spring Festival Bundle und das Dark Kult Bundle. Weiter unten führen wir alle enthaltenen Games noch genau für euch auf.

Das steckt in den Bundles

Mit den vorgestellten Bundles von Steam könnt ihr ordentlich sparen, zusätzlich decken sie eine Reihe von Genres ab. Solltet ihr ein oder mehrere Spiele bereits besitzen, soll sich der Preis des Bundles automatisch reduzieren. Wenn ihr nur an einzelnen Titeln interessiert seid, ist das auch kein Problem, denn alle sind derzeit reduziert – sparen werdet ihr also trotzdem.

Was ist in den Bundles enthalten?

Polish Spring Festival Bundle:

Wanderlust: Travel Stories für 12,49 6,24 Euro

für Frostpunk für 29,99 12,00 Euro

für This War of Mine für 18,99 4,75 Euro

für Darkwood für 13,99 5,60 Euro

für SUPERHOT für 22,99 11,49 Euro

für We. The Revolution für 19,99 9,99 Euro

für >observer_ für 27,99 5,60 Euro

für My Memory of Us für 14,99 3,75 Euro

für GET EVEN für 29,99 7,50 Euro

Preis gesamt: 66,92 Euro

Preis Bundle: 56,88 Euro

Dark Kult Bundle:

Blasphemous für 24,99 14,99 Euro

Darkest Dungeon für 22,99 5,74 Euro

Outlast 2 für 24,99 6,24 Euro

The Shrouded Isle für 9,99 3,99 Euro

The Church in the Darkness für 19,99 9,99 Euro

Preis gesamt: 40,95 Euro

Preis Bundle: 34,80 Euro