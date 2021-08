Mit Pathfinder: Wrath of the Righteous stürmt gerade ein neues Rollenspiel die Steam-Charts. Dabei erscheint das vielversprechende Old-School-RPG erst in einigen Tagen. Was zeichnet den neuen Steam-Hit aus?

Pathfinder: Wrath of the Righteous – neues RPG erobert die Steam-Charts

2018 erschien mit Pathfinder: Kingmaker ein Rollenspiel für Fans klassischer RPGs. Mit einem Metascore von 73 Punkten konnte das Old-School-RPG zwar nicht alle Kritiker für sich begeistern, aber dennoch eine solide Fan-Base aufbauen. Ein Erfolg scheint das Spiel am Ende gewesen zu sein, denn nicht nur wurde der erste Teil mehr als eine Million Mal verkauft, in wenigen Tagen startet auch der Nachfolger Pathfinder: Wrath of the Righteous auf Steam – und der erobert gerade die Charts!

Die Rollenspiel-Hoffnung ist auf dem vierten Platz der Topseller-Liste zu finden und liegt damit nur knapp hinter Battlefield 2042 (Quelle: Steam). Der neue Launch-Trailer zeigt erste Gameplay-Szenen und etabliert das grundlegende Setting des Spiels:

Bei Pathfinder: Wrath of the Righteous handelt es sich um ein Rollenspiel, dessen Spielmechanik auf dem namensgebenden Pathfinder-Regelwerk basiert. Ihr steuert eure Heldengruppe aus der Iso-Perspektive und erlebt zusammen allerlei Abenteuer, deren Ausgang ihr mit euren Entscheidungen beeinflussen könnt. Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint am 02. September 2021 exklusiv für den PC.

Warum ist das neue Rollenspiel jetzt schon ein Topseller?

Obwohl der erste Teil der Reihe die Kritiker nicht vom Hocker hauen konnte, scheint das Rollenspiel durchaus Anklang bei eingefleischten Rollenspiel-Fans gefunden zu haben. Der User Score fällt mit einem Wert von 7,4 durchaus solide aus (Quelle: Metacritic). Vergleiche mit Klassikern wie Baldur's Gate, und Planescape: Torment werden gezogen.

Die Fans dürften also aus dem Häuschen sein, dass der Nachfolger bereits in wenigen Tagen erscheint – und dementsprechend eine Vorbestellung aufgeben. Dadurch erhalten sie auch einige zusätzliche Extras:

Gefährte Eulenkatze: Tierischer Begleiter, der dank seiner Spezialfähigkeit einen Bonus auf Moral und Prüfungen gewährt

Tierischer Begleiter, der dank seiner Spezialfähigkeit einen Bonus auf Moral und Prüfungen gewährt Drei zusätzliche Skins für tierische Begleiter: Pferd, Triceratops und Smilodon

Pferd, Triceratops und Smilodon Stiefel des Freitänzers: Gewährt Bonus auf Rettungswürfe gegen bewegungseinschränkende Effekte

Gewährt Bonus auf Rettungswürfe gegen bewegungseinschränkende Effekte Silberzunge-Amulett: Gewährt Bonus auf Überredungskunst

Das Rollenspiel kann aktuell zum Preis von 49,99 Euro auf Steam vorbestellt werden. Wer erstmal ausprobieren will, ob die Reihe etwas für ihn sein könnte, sollte hingegen zum Vorgänger Pathfinder: Kingmaker greifen. Der ist gerade um 50 Prozent reduziert und kostet daher aktuell nur 9,99 Euro.