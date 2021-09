Rund zwei Wochen vor dem offiziellen Release kämpft sich die Rollenspiel-Hoffnung New World zurück in die Steam-Charts und landet direkt wieder auf dem ersten Platz. Doch warum ist das neue MMO gerade so beliebt? Wir haben da eine Vermutung.

New World: Amazons riesiges MMO ist der neue Steam-König

Vor einigen Tagen stand noch der Bus Simulator 21 an der Spitze der Steam-Charts, nun hat es sich dort Amazons neues MMO New World gemütlich gemacht (Quelle: Steam). Das Online-RPG erscheint zwar erst am 28. September 2021, scheint jedoch schon jetzt einen Nerv bei den Steam-Spielern getroffen zu haben.

In New World verschlägt es euch an die Küste der Insel Aeternum, die zwar zum Erkunden einlädt, jedoch voller Gefahren steckt. Das Open-World-MMO setzt auf ein Echtzeitkampfsystem und legt besonderen Wert auf die PvP-Komponente und sein ausgeprägtes Crafting-System. Wer sich einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen will, wirft einen Blick auf den neuesten Trailer:

Warum ist das Open-World-MMO gerade ein Topseller?

New World tauchte auch in der Vergangenheit immer mal wieder in den Steam-Charts auf – meist während der offiziellen Beta-Phasen. Das dürfte auch dieses Mal wieder dazu beigetragen haben, dass New World der aktuelle Steam-Topseller ist.

Zwischen dem 09. und 12. September 2021 konnten alle neugierigen Spieler kostenlos einen Blick ins Spiel werfen, denn in diesen Zeitraum lief die Open-Beta-Phase. Anscheinend hat vielen Spielern gefallen, was sie gesehen haben, sodass sie sich dazu entschlossen, das Spiel kurzerhand vorzubestellen.

New World erscheint am 28. September exklusiv für den PC und kann für 39,99 Euro vorbestellt werden. Eine Konsolen-Umsetzung für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch ist aktuell nicht geplant. Sollte sich New World jedoch auf dem PC als Erfolg entpuppen, wäre es nicht abwegig, wenn Entwickler Amazon Games das MMO zu einem späteren Zeitpunkt auch noch für die Konsolen portiert. Wir halten euch auf dem Laufenden.