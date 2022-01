Nach dem Sale ist vor dem Sale: Nachdem die Winter-Aktion von Steam seine Pforten geschlossen hat, folgen jetzt schon die nächsten attraktiven Angebote der Spieleplattform. Wenn ihr für das Wochenende noch auf der Suche nach einem Top-Game seid, haben wir drei vielversprechende Kandidaten für euch zur Auswahl. Und das zum schmalen Preis!

Klasse Wochenend-Sale auf Steam

Kein Tag vergeht, an dem auf Steam nicht etliche Spiele zum Angebotspreis verfügbar sind. Doch nicht jedes Spiel und jedes Angebot lohnen sich. Wir haben uns die aktuellen Wochenend-Deals der Plattform angeschaut und drei Spiele identifiziert, bei dessen Kauf ihr nichts falsch machen könnt.

Folgende drei Top-Games erhaltet ihr momentan zu einem attraktiven Preis:

Mit It Takes Two erhaltet ihr ein klasse Koop-Adventure, bei dem ihr mit einem Freund oder einer Freundin jede Menge Spaß erleben werdet. Das Spiel ist mehrfach als bestes Spiel des Jahres 2021 ausgezeichnet und auch in unserem Test konnte es ziemlich gut abschneiden:

Bis wann sind die Top-Deals verfügbar?

Dead Cells und It Takes Two könnt ihr euch noch bis zum 10. Januar um 19 Uhr auf der Spieleplattform sichern. Bei Grow: Song of the Evertree handelt es sich um einen Tages-Deal, der nur noch bis zum 08. Januar um 19 Uhr läuft. Dabei solltet ihr also nicht allzu lange zögern.

Steam hat aktuell günstige und gute Wochenend- sowie Tages-Deals am Start. Mit Dead Cells, It Takes Two und Grow: Song of the Evertree könnt ihr echte Kracher zum kleinen Preis abstauben.