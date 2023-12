Steam-Tipp für Rollenspiel-Fans: Fantasy-RPG um 60 Prozent reduziert

Freunde von spannenden Fantasy-Rollenspielen können auf Steam jetzt ein starkes Angebot abstauben: Das RPG King Arthur: Knight’s Tale hat tolle Wertungen vorzuweisen und ist aktuell 60 Prozent günstiger zu haben.

Wenn ihr auf taktisches, rundenbasiertes Gameplay steht und dabei auch auf die Entwicklung eurer Charaktere großen Wert legt, dann solltet ihr euch das Fantasy-RPG King Arthur: Knight’s Tale genauer anschauen. Auf Steam könnt ihr euch den Rollenspiel-Tipp jetzt für kurze Zeit für nur 17,99 Euro schnappen und damit ordentlich sparen.

King Arthur: Knight’s Tale ist ein Steam-Tipp für RPG-Fans

In King Arthur: Knight’s Tale könnt ihr eine klassische Geschichte aus der Artus-Sage nachspielen – allerdings mit einem Twist. Ihr spielt den Bösewicht Sir Mordred und werdet damit beauftragt, König Artus zu töten. In dem düsteren Fantasy-Spiel müsst ihr auf eurer Mission durch ein verfluchtes Avalon reisen und die Ritter der Tafelrunde vereinen, um euer Ziel zu erreichen. Euch erwartet dabei taktisch anspruchsvolles Gameplay, eine mitreißende Handlung und viele verschiedene Rollenspieloptionen.

Schaut euch hier den Trailer zu King Arthur: Knight’s Tale an:

King Arthur: Knight’s Tale – Accolades-Trailer

Auf Steam kann das Fantasy-RPG die Community bislang vollends überzeugen – nach über 4.000 abgegebenen Spielerstimmen steht King Arthur: Knight’s Tale bei einer sehr positiven Wertung auf der Plattform. Momentan könnt ihr euch davon zum Sparpreis selbst ein Bild machen – das Rollenspiel kostet auf Steam nur 17,99 Euro statt 44,99 Euro (bei Steam ansehen). Der Rabatt ist noch bis zum 9. Dezember 2023 gültig.

Steam-Bestseller: Fantasy-RPG kämpft sich in den Charts nach oben

Für die Top 10 in den Steam-Charts reicht es zwar für King Arthur: Knight’s Tale trotz des Rabatts noch nicht, dennoch kann sich das RPG in der Bestseller-Liste nach oben arbeiten und dürfte sich in den nächsten Tage einige neue Fans sichern. Weiter oben stehen in den Verkaufscharts derweil noch namhafte Hits wie Counter-Strike 2, Baldur’s Gate 3 und Horizon Zero Dawn. (Quelle: Steam)

Auf Steam hat vor Kurzem auch ein neues Survival-Strategie-Game für Aufruhr gesorgt:

