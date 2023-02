Ein kommendes Survival-Horror-Spiel erhält dank seines originellen Konzepts schon im Voraus viel Aufmerksamkeit: In Pacific Drive müsst ihr wie in anderen Genre-Vertretern um euer Überleben kämpfen, allerdings seid ihr in erster Linie in eurem kampferprobten Kombi unterwegs.

Steam Facts

Die meisten Survival-Spiele zwingen euch dazu, zu Fuß durch eine feindliche Umgebung zu stapfen. Das kommende Abenteuer Pacific Drive schraubt etwas an diesem Prinzip herum und lässt euch stattdessen mit einem klapprigen Kombi auf Ersatzteil- und Spurensuche gehen – ein interessanter Twist, der im neuen Gameplay-Trailer ziemlich spannend aussieht.

Pacific Drive: Survival-Hoffnung auf Steam und PS5

In dem Survival-Abenteuer Pacific Drive werdet ihr mit eurem Auto immer tiefer in die mysteriöse Olympic Exclusion Zone vordringen – ein furchteinflößendes Gebiet, in dem es eindeutig nicht mit rechten Dingen zugeht. Von eurer Garage aus könnt ihr eure Expeditionen in die Gefahrenzone planen und euer Auto aufrüsten und reparieren. Wenn ihr euch dann in das Gebiet vorwagt, müsst ihr es mit übernatürlichen Bedrohungen aufnehmen, die euch daran hindern wollen, die Geheimnisse des Ortes aufzudecken.

Schaut euch hier den neuen Gameplay-Trailer zu Pacific Drive an:

Pacific Drive: 2023 Gameplay-Trailer

Pacific Drive hat bislang noch keinen festen Release-Termin, soll aber noch 2023 erscheinen. Die Entwickler Ironwood Studios peilen eine Veröffentlichung für die PS5 und den PC an. Auf Steam könnt ihr euch das Survival-Game jetzt bereits auf eure Wunschliste setzen.

Pacific Drive Ironwood Studios

Neuer Geheimtipp für Survival-Horror-Fans

Mit seinem Fahrzeug-zentrierten Survival-Gameplay erinnert Pacific Drive vor dem Release bereits ein wenig an einen anderen Geheimtipp des Genres, der Ende 2022 für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Choo-Choo Charles, ein Spiel, in dem ihr in einem alten Zug vor einer grauenerregenden Spinnen-Lok namens Charles fliehen müsst. Mit einer sehr positiven Wertung auf Steam bei über 9.000 abgegebenen Stimmen hat Choo-Choo Charles schon einmal vorgemacht, wie Survival-Horror auf Rädern Erfolg haben kann – hoffentlich kann Pacific Drive diesem Beispiel folgen. (Quelle. Steam)

Nicht alle kommenden Horror-Spiele sehen so erfolgsversprechend aus – der Zombie-Shooter The Day Before hat viele Fans mit seinem neuestem Trailer enttäuscht:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.