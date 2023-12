Steam-Tipp für Zombie-Fans: Open-World-Hit jetzt um 75 Prozent reduziert

Auf Steam könnt ihr momentan einen Open-World-Zombie-Shooter abstauben, der lange Zeit exklusiv auf den PlayStation-Konsolen verfügbar war. Days Gone ist auf der PC-Plattform aktuell um satte 75 Prozent reduziert.

Auf der PS4 hatte Days Gone einen holprigen Start, der schlussendlich dazu führte, dass ein Sequel für das Open-World-Game nicht in Auftrag gegeben wurde. Auf Steam hat der Zombie-Shooter dagegen von Anfang an mit positiven Bewertungen auf sich aufmerksam gemacht. Wenn ihr dem Spiel eine Chance geben wollt, könnt ihr es euch jetzt auf der PC-Plattform für gerade einmal 12,49 Euro schnappen.

Days Gone: Open-World-Highlight auf Steam reduziert

In Days Gone schlüpft ihr in die Rolle von Biker und Kopfgeldjäger Deacon St. John, der in einer von Zombies überrannten Welt nach Sinn sucht. Ihr müsst euch gegen Horden der Infizierten ebenso zur Wehr setzen wie auch gegen feindselige Banden von Überlebenden. Der pazifische Nordwesten der USA bietet euch eine vielfältige und spannende Umgebung, in der ihr euer ganzes Survival-Geschick anwenden müsst, um eure Ziele zu erreichen.

Schaut euch hier den PC-Features-Trailer zu Days Gone an:

Days Gone – Features Trailer | PC

Auf Steam konnte Sonys Zombie-Abenteuer bislang vollends überzeugen – nach über 48.000 abgegebenen Stimmen steht Days Gone bei einer sehr positiven Spielerwertung. Von den Qualitäten des Open-World-Hits könnt ihr euch jetzt zum absoluten Sparpreis selbst überzeugen, denn bis zum 11. Dezember 2023 ist es noch um satte 75 Prozent im Preis reduziert und kostet nur 12,49 Euro statt 49,99 Euro.

Days Gone Bend Studio

Steam-Charts: Zombie-Shooter landet in der Bestseller-Liste

Mit dem Monster-Rabatt kann sich Days Gone vorsichtig wieder an die Top 10 der Steam-Charts heranrobben – auch wenn es noch nicht ganz für die Spitze reicht. Dort haben es sich das Steam Deck, Counter-Strike 2 und Call of Duty: Modern Warfare 3 bequem gemacht. Immerhin kann Days Gone derzeit aber einen anderen PC-Port eines ehemals exklusiven PlayStation-Hits hinter sich lassen, und das, obwohl Horizon Zero Dawn aktuell ebenfalls um 75 Prozent günstiger zu haben ist. (Quelle: Steam)

