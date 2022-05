Obwohl sich das Spiel V Rising erst seit wenigen Wochen im Early Access befindet, dominiert es nicht nur die Steam-Verkaufscharts, sondern hat sich bereits über eine Million Mal verkauft. Jetzt müssen die Entwickler aber erst einmal auf die Bremse treten.

V Rising: Entwickler werten jetzt das Feedback aus

Wenn Entwickler ihre Spiele als Early Access anbieten, hat das Vorteile für beide Parteien. Die Käufer können beim Kauf Geld sparen, außerdem haben sie so die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu machen. Die Macher des Spiels erfahren so zügig von Fehlern oder von Wünschen aus der Community.

Seit zwei Wochen befindet sich das Vampir-Spiel V Rising in der Early-Access-Phase auf Steam und kann sich dort über 21.000 Rezensionen und den Status „sehr positiv“ freuen. Auf dem offiziellen Blog bedankt sich das Stunlock-Team. Sie hätten sich nicht vorstellen können, wie viele dazu bereit sind, „aus ihren Krypten zu erwachen und diese kleine Welt zu betreten“, die sie geschaffen haben.

Des Weiteren spricht das Studio über kommende Pläne. Derzeit konzentriere man sich auf Bugfixes, auf die Balance und Service-Optimierungen, doch es soll auch neue Inhalte geben, um die Welt von Vardorn weiter ausbauen zu können.

Das Team der Stunlock Studios konzentriert sich jetzt darauf, die vielen Daten aus dem Early Access zu analysieren, um am Ende das ganze Potenzial ausschöpfen zu können. Damit mache der Entwickler einen „Schritt zurück“, um einen „Sprung nach vorne“ zu machen – die Updates werden in der nächsten Zeit also voraussichtlich langsamer kommen. (Quelle: Stunlock Studios)

Worum geht es in V Rising eigentlich?

In V Rising erforscht ihr eine riesige gotische Open-World und erwacht dort als geschwächter Vampir nach einem jahrhundertelangen Schlaf. Eure Aufgabe ist es an Blut zu kommen, um eure Kräfte wiederzuerlangen. Baut das Schloss wieder auf und verwandelt die Menschen in treue Diener. Klingt spannend? Auf Steam bekommt ihr das Spiel im Early Access für 19,99 Euro.

