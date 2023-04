Nur wenige Wochen nach dem Release ist der kontroverse Shooter Atomic Heart auf Steam bereits im Preis reduziert. Derzeit könnt ihr euch das Spiel 20 Prozent günstiger als sonst im Store schnappen.

Steam Facts

Gerade einmal etwas mehr als ein Monat ist seit dem Release des Sowjet-Shooters Atomic Heart am 20. Februar 2023 vergangen – trotzdem ist das Spiel auf Steam bereits jetzt im Preis reduziert. Der Rabatt hilft augenscheinlich auch dabei, dass sich der Shooter wieder weit oben in den Bestseller-Charts etablieren kann.

Atomic Heart: Shooter kehrt in die Steam-Charts zurück

Zu seinem Release am 20. Februar hat der Shooter Atomic Heart für jede Menge Wirbel gesorgt – während die Kritiken zu dem Spiel gemischt ausfielen, konnte die Community mit dem eigenwilligen Sowjet-Sci-Fi-Stil schon mehr anfangen. Trotzdem musste Entwickler Mundfish öffentlich zurückrudern, als eine rassistische Karikatur in dem Spiel entdeckt wurde. Außerdem rief der stellvertretende ukrainische Digital-Minister Gamer wegen anti-ukrainischer Easter Eggs sogar zu einem Boykott des Spiels auf. (Quelle: ZDF)

Schaut euch hier den Combat-Trailer zu Atomic Heart an:

Atomic Heart - Combat Trailer

Die Kontroversen rund um den Release von Atomic Heart scheinen der Popularität des Spiels allerdings keinen Abbruch getan zu haben – die Bewertung der Steam-Community fällt weiter sehr positiv aus. Mit dem Rabatt von 20 Prozent ist der Shooter außerdem mittlerweile wieder in den Top 10 der Bestseller-Charts gelandet. Derzeit kostet das Spiel 47,99 Euro statt 59,99 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 10. April 2023.

Atomic Heart Mundfish

Steam-Bestseller: Survival-Spiele stark in den Top 10 vertreten

Während Atomic Heart sich langsam in die Top 10 der Steam-Charts zurückkämpft, steht Sons of the Forest dort bereits seit einer Weile ganz oben – der Horror-Survival-Hit hält sich bereits seit Wochen in der Bestseller-Liste. Seit Kurzem hat sich außerdem ein brandneues Survival-Spiel dazu gesellt – Smalland: Survive the Wilds überzeugt die Community seit dem Start der Early-Access-Phase am 29. März auf ganzer Linie.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.