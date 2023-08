Steam-Überraschung: Kostenloser Dauerbrenner verwirrt mit neuem Preis

In den Steam-Charts hat sich ein beliebter Dauerbrenner auf die vorderen Plätze gesetzt. Das ist soweit nicht verwunderlich. Doch ein angegebenes Preisschild, bei dem sonst eigentlich kostenlosen Liebling, sorgt dennoch für Verwirrung.

Steams Topseller-Plätze wechseln so oft, wie die meisten ihre Unterwäsche. An der Spitze thront ganz frisch ein heiß erwarteter Release und ein beliebter Survival-Hit konnte sich kürzlich zurück in die Charts schleichen. Jetzt macht allerdings ein Valve-Dauerbrenner mit neuer Preisauszeichnung auf sich aufmerksam.

Mit großem Sprung in die Steam-Charts

An der Spitze der Steam-Topseller haben es sich Starfield, Baldur's Gate 3, Counter-Strike und das Steam Deck gemütlich gemacht. Mit einem großen Sprung gesellt sich jetzt aber ein echter Valve-Klassiker dazu: Dota 2. (Quelle: Steam-Topseller)

Das seit mittlerweile zehn Jahren populäre MOBA verschafft sich jetzt einen seltenen Auftritt in den Charts der hauseigenen Plattform und schnappt sich den fünften Platz. Denn auch wenn Dota 2 zu den meistgespielten Games der Plattform gehört, ist es nicht sehr häufig in den Verkaufscharts zu sehen.

Wird Dota 2 teurer?

Dota 2 ist genau wie CS:GO kostenlos spielbar. Doch die Preisauzeichnung in den Topsellern sagt aktuell etwas anderes. Dort ist es mit 60,16 Euro ausgezeichnet. Wo kommt dieser Preis her?

Hier ist der merkwürdige Preis für Dota 2 zu sehen. Und auch die Angabe „Enthält 27 Spiele“ verwirrt. (Bildquelle: Valve)

Schaut man auf die Shop-Seite des Spiels ist keine Spur von diesem Preis zu sehen. Es ist weiterhin als kostenlos spielbar deklariert und auch Zusatzinhalte oder Bündel-Angebote entsprechen nicht den angegebenen 60,16 Euro. Offenbar kann also von einem technischen Fehler ausgegangen werden.

Der Steam-Blog von Dota 2 verrät, dass Valve gerade fleißig an dem MOBA werkelt und mit einem riesigen Sommer-Update etliche Änderungen für das Game aufspielt. Möglicherweise ist dabei etwas mit der Steam-Anzeige verkehrt gelaufen.

Schaut man derweil in die erweiterte Charts-Übersicht der Valve-Plattform, ist es wieder korrekt als „kostenlos spielbar“ aufgeführt.

Dort sehen wir auch, dass Dota 2 von Platz 73 auf die vorderen Ränge gesprungen ist – krasse Leistung. Was genau diesen enormen Umsatzsanstieg verursacht, ist unklar. Nach einem Steam-Update im September letzten Jahres fließen neben dem reinen Verkaufspreis allerdings auch Zusatzinhalte und Transaktionen im Spiel in die Umsatzberechnung der Topseller ein. Der Ingame-Shop scheint bei Dota 2 also ordentlich geklingelt zu haben.

