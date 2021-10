Der PS4-Hit Horizon Zero Dawn erschien vor etwa einem Jahr in Form einer Complete Edition auch für den PC. Nun ist der einst PlayStation-exklusive Hit bei Steam im Angebot und stürmt dadurch die Charts.

Horizon Zero Dawn erobert Steam

Im Sommer des letzten Jahres erschien das Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn für den PC. Zuvor wurde der Kracher des Entwicklerstudios Guerilla Games lediglich für die PlayStation 4 angeboten. Kurz nach der Veröffentlichung mussten PC-Spieler noch mit einigen technischen Problemen leben – diese wurden in den letzten Monaten jedoch nach und nach behoben.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Verkaufsstart auf Steam stürmt Horizon Zero Dawn nun wieder die Bestseller-Charts – aus gutem Grund. Aktuell ist der Open-World-Hit 40 Prozent reduziert und kostet statt 49,99 Euro nur noch 29,99 Euro (Quelle: Steam).

Was euch für Verbesserung in der PC-Version im Vergleich zum PS4-Original erwarten, zeigt euch dieses Video:

PS4-Klassiker kommt auch bei PC-Spielern gut an

Obwohl Horizon Zero Dawn am Tag seiner Veröffentlichung für den PC mehr als 3 Jahre auf dem Buckel hatte, sind auch die PC-Spieler begeistert von dem Spiel. Auf Steam fallen aktuell 82 Prozent der Bewertungen positiv aus. Vor allem die packende Atmosphäre und die wunderschöne Grafik werden in vielen Rezensionen besonders hervorgehoben.

Die Complete Edition bietet Spielern neben dem Hauptspiel auch noch den DLC „The Frozen Wilds“, der das Spiel um eine neue Umgebung, Quests und Maschinen erweitert. Wer nicht nur so schnell wie möglich durch die Story saust, sondern sich auch etwas Zeit nimmt, um die zahlreichen Extras zu suchen, wird mit dem Komplettpaket etwa 50 Stunden beschäftigt sein.

Wer sich Horizon Zero Dawn (Complete Edition) auf Steam noch zum Sparpreis besorgen will, sollte sich beeilen. Die Rabattaktion endet am 05. Oktober 2021 um 19:00 Uhr. Danach kostet das Action-Rollenspiel, das bereits auf der PS4 ein echter Bestseller war, wieder 49,99 Euro.