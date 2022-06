Für die meisten PC-Spieler gehört die Plattform Steam zu den beliebtesten Anlaufstellen. Spiele und die passenden Informationen dazu sind schnell gefunden, außerdem locken regelmäßig Angebote. Auch in dieser Woche warten unter den Top-Sellern wieder dicke Rabatte auf euch. Welche Spiele sich diese Woche besonders gut verkaufen, zeigen wir euch.

Steam: Die 10 Topseller auf einen Blick

Es gibt Dauerbrenner wie CS:GO, die befinden sich seit Monaten auf der Einkaufsliste der Gamer. Hin und wieder gibt es aber auch Überraschungen, wie zum Beispiel das Kolonie- und Fabriksimulationsspiel Captain of Industry. Dieses Spiel erschien erst kürzlich und verkauft sich jetzt wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Auch Sparfüchse kommen diese Woche auf ihre Kosten. Es lohnt sich also, regelmäßig bei den globalen Steam-Topsellern nachzusehen, ob es einen neuen Geheimtipp oder sogar ein besonderes Schnäppchen gibt. Wir stellen euch jetzt die Top 10 der Steam-Topseller vor – vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei.

10. Platz - My Time at Sandrock

My Time at Sandrock | Early Access Date Announcement

Offizielle Beschreibung bei Steam: Reist in die Wüstengemeinde Sandrock und schlüpft in die Rolle eines jungen Baumeisters. Nutzt eure Werkzeuge, um Ressourcen zu sammeln, Maschinen zu konstruieren und eure heruntergekommene Werkstatt in eine gut geölte Produktionsanlage zu verwandeln, um die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin zu retten!

9. Platz - Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect™ Legendary Edition – Offizieller Reveal-Trailer (4K)

Offizielle Beschreibung bei Steam: Die Mass Effect Legendary Edition enthält Einzelspieler-Basisinhalte und über 40 DLCs aus den hochgelobten Spielen Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3, einschließlich Promo-Waffen, -Rüstungen und -Packs - remastered und optimiert für 4K Ultra HD.

Übrigens: Bis zum 14. Juni 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 24,59 Euro statt 59,99 Euro, spart also 59 %.

8. Platz - DOOM Eternal Deluxe Edition

DOOM Eternal: Launch Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Die Armeen der Hölle haben die Erde überfallen. Werdet in einer epischen Einzelspieler-Kampagne zum Slayer, um Dämonen in allen Dimensionen zu besiegen und die endgültige Zerstörung der Menschheit zu verhindern. Das Einzige, was sie fürchten... seid ihr.

Die Deluxe Edition beinhaltet die DOOM Eternal Einzelspieler-Kampagne, den BATTLEMODE, den Year One Pass und weitere Inhalte.

7. Platz - Sniper Elite 5

Sniper Elite 5 – Reveal-Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Die preisgekrönte Serie kehrt zurück: Karl Fairburne kämpft 1944 in Frankreich, um das Projekt Kraken aufzudecken. Das Genre-definierende authentische Scharfschießen mit verbesserter Kill-Cam hat noch nie besser ausgesehen oder sich besser angefühlt, während ihr über immersive Karten kämpft, um die Nazi-Kriegsmaschinerie in ihrem Lauf zu stoppen.

6. Platz - Going Medieval

Going Medieval | Announcement Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: In dieser Siedlungsbausimulation müsst ihr das turbulente Mittelalter überleben. Errichtet eine mehrstöckige Festung in einem von der Wildnis zurückeroberten Land, verteidigt euch gegen Überfälle und haltet eure Dorfbewohner bei Laune, während ihr Leben von der Welt um sie herum geprägt wird.

Übrigens: Bis zum 6. Juni 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 18,39 Euro statt 22,99 Euro, spart also 20 %.

5. Platz - Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Ein neues Fantasy-Action-RPG. Erhebt euch, Tarnished, und lasst euch von der Gnade leiten, die Macht des Eldenrings zu schwingen und ein Eldenlord in den Zwischenländern zu werden.

4. Platz - Stray

Stray | PS5 & PS4

Offizielle Beschreibung bei Steam: Verloren, allein und von ihrer Familie getrennt, muss eine streunende Katze ein uraltes Geheimnis lüften, um einer längst vergessenen Cyberstadt zu entkommen und den Weg nach Hause zu finden.

3. Platz - Sea of Thieves

Sea of Thieves – Release-Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Sea of Thieves bietet das grundlegende Piratenerlebnis, vom Segeln und Kämpfen bis hin zum Erforschen und Plündern - alles, was ihr braucht, um das Piratenleben zu leben und selbst eine Legende zu werden. Da es keine festen Rollen gibt, habt ihr die völlige Freiheit, euch der Welt und anderen Spielern zu nähern, wie ihr wollt.

Übrigens: Bis zum 6. Juni 2022 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 19,99 Euro statt 39,99 Euro, spart also 50 %.

2. Platz - Captain of Industry

Captain of Industry - Early Access Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Kolonie- und Fabriksimulationsspiel. Baut mit eurer treuen Crew eine kleine Kolonie von Überlebenden zu einem Industrieimperium aus! Von einer verlassenen Insel zu riesigen Fabriken, Forschungslabors und einem Raumfahrtprogramm. Baut, baut ab, betreibt Landwirtschaft, gestaltet das Terrain, erkundet, handelt und kümmert euch um eure Siedlung!

1. Platz - V Rising

V Rising - Gameplay Trailer

Offizielle Beschreibung bei Steam: Erwacht als Vampir. Jagt in nahegelegenen Siedlungen nach Blut, um eure Kräfte wiederzuerlangen, und meidet die sengende Sonne, um zu überleben. Errichtet euer Schloss und gedeiht in einer sich ständig verändernden, offenen Welt voller Geheimnisse. Gewinnt online Verbündete und erobert das Land der Lebenden.

