Steam verramscht GTA-Rivalen für 9,99 Euro: Wer nicht zuschlägt, ist selbst schuld

GTA 6 erscheint frühestens 2025. Wer bis dahin noch etwas Zeit totschlagen will, findet auf Steam gerade mit der Mafia: Definitive Edition eine tolle Alternative für schlappe 9,99 Euro.

Wahrscheinlich werden viele GTA-Spieler aus reiner Vorfreude auf GTA 6 nochmal GTA 5 durchzocken. Doch wer die Gangster-Geschichte rund um Michael, Franklin und Trevor schon in- und auswendig kennt, sollte sich einmal auf Steam umsehen. Dort gibt es gerade eine solide Alternative für einen schmalen Taler.

Bis zum 7. März 2024 könnt ihr euch noch die Mafia: Definitive Edition für 9,99 Euro sichern. Normalerweise kostet das storylastige Open-World-Action-Spiel 39,99 Euro – ihr spart also satte 75 Prozent.

Ich kann euch das Remake nur wärmstens ans Herz legen – auch wenn ihr das Original nicht gespielt habt. Ich war in der gleichen Situation und habe die Definitive Edition innerhalb eines Wochenendes durchgespielt, weil sie mich so gefesselt hat.

Erste Szenen aus dem Mafia-Remake gibt es im offiziellen Launch-Trailer zu sehen: