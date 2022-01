Für PC-Spieler stehen gerade auf Steam jetzt rosige Zeiten bevor. Die Durststrecke In Bezug auf hochkarätige Releases ist vorbei und Fans von AAA-Spielen dürfen sich auf drei fette Kracher freuen. Warum gerade Action-Freunde für Platz in ihrem Terminkalender sorgen sollten, zeigen wir euch jetzt.

Steam Facts

Steam-Topseller strotzen vor AAA-Bomben

Mit dem 14. Januar fällt der Startschuss für eine Reihe an Hammer-Releases, die besonders für Action- und AAA-Verfechter interessant sein dürften. Auch wenn das Ende des letzten Jahres vereinzelt mit frischen Blockbustern glänzen konnte, folgt jetzt eine geballte Serie an vielversprechenden Spiele-Hoffnungen. (Quelle: Steam)

Den Beginn macht der ehemalige PS4-exklusive Ausnahme-Hit God of War. PC-Spieler dürfen endlich ihre Hände an das Götterepos mit nordischen Einflüssen legen. Laut jüngster Reviews zur PC-Version, dürfen sich Steam-Spieler auf ein rundum gelungenes Spielerlebnis freuen.

Das Game von Santa Monica Studio wird so heiß erwartetet, dass sogar die Vorbestellungen auf Steam explodieren:

Schon am 4. Februar folgt die nächste Action-Bombe, die schon im Vorgänger mit schnellen Parkour-Einlagen und brutalen Szenen glänzen konnte: Dying Light 2 Stay Human. Die Entwickler von Techland wissen nicht zu enttäuschen und zeigen in aktuellen Videos zum Spiel, dass Fans des Zombie-Hits wohl erneut ein echter AAA-Segen ins Haus stehen wird.

Schaut euch in diesem Video den aktuellen Stand zum Koop-Modus sowie Konsolenvergleich von Last- und Current-Gen an (Kommentar in englischer Sprache):

Und den vorerst glorreichen Abschluss dieser Release-Reihe macht am 25. Februar das heiß erwartete Elden Ring. Die Macher der Dark-Souls-Reihe wagen in diesem Action-Abenteuer den Sprung in eine Open World und haben für die geschichtliche Unterfütterung niemand Geringeres als Game-of-Thrones-Schöpfer George R.R. Martin herangezogen.

Bei der steten Qualität der From-Software-Spiele können wir bei Elden Ring sehr wahrscheinlich mit einem AAA-Hit der Extraklasse rechnen. Wenn ihr euch noch einmal von den beeindruckenden Boss-Kämpfen überzeugen wollt, solltet ihr dieses Video auschecken:

Drei vielversprechende Top-Games stürmen die Steam-Topseller und läuten eine rosige Blockbuster-Zeit voller Action ein. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, auf welche Open-World-Spiele ihr euch 2022 noch freuen könnt, solltet ihr einen Blick in diese Bilderstrecke werfen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).