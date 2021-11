Die Stiftung Warentest hat ihre Ranglisten zu Smartphones aktualisiert und neue Ergebnisse verkündet. So wurde jetzt mit verschiedenen Eigenschaften bestimmt, welche Marke durchschnittlich die besten Smartphones baut. Apple und Samsung sind es nicht, wie das überraschende Ergebnis enthüllt. Es ist ein Hersteller aus China.

Stiftung Warentest Facts

Stiftung Warentest: OnePlus ist die beste Smartphone-Marke

Während OnePlus Stück für Stück in Oppo integriert wird und die beiden chinesischen Unternehmen verschmelzen, hat die Stiftung Warentest auf Basis der Tests der letzten Jahre OnePlus zur besten Smartphone-Marke gekürt (Quelle: Stiftung Warentest). Damit landet der eher kleine Smartphone-Hersteller vor Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi und vielen anderen Unternehmen.

Die Stiftung Warentest hebt hervor, dass OnePlus den größten Anteil von wirklich guten Smartphones baut. Besonders positiv aufgefallen ist die hohe Stabilität der Geräte sowie die durchweg guten Displays, die verbaut wurden. OnePlus liefert zudem zuverlässig Android-Updates aus. Die Handys bewegen sich in einem mittleren bis hohen Preisniveau. Seit 2016 hat die Stiftung Warentest 16 Modelle des chinesischen Unternehmens überprüft.

Hinter OnePlus landet Apple in der Bewertung auf dem zweiten Platz. Danach folgen Huawei, Motorola, Samsung und Google. Je nach Hersteller wurden aber unterschiedlich viele Modelle im Laufe der Zeit getestet, sodass sich das auf das Ergebnis entsprechend positiv oder negativ auswirken kann. Weit abgeschlagen sind Xiaomi und Nokia in der Gesamtbewertung.

Die aktuellen Flaggschiff-Smartphones von OnePlus im Video:

OnePlus 9 und 9 Pro vorgestellt

Andere Smartphones in einzelnen Kategorien vorn

Die 14 getesteten OnePlus-Smartphones haben bei der Stiftung Warentest zwar durchschnittlich am besten abgeschnitten, in wichtigen Einzelkategorien führen aber andere Hersteller. So sind iPhones die besten Kamera-Smartphones. Auf Platz 2 und 3 folgen Google und Samsung. OnePlus ist da weit abgeschlagen auf dem 6. Platz.

Wollt ihr eher ein Smartphone mit langer Akkulaufzeit, dann sind Smartphones von Xiaomi ganz vorn. Auf Platz 2 und 3 folgen Samsung und Oppo. OnePlus landet hier erst auf dem 5. Platz.

Es kommt also immer darauf an, was man bei einem Smartphone wirklich haben will. OnePlus mag für die Stiftung Warentest die beste Smartphone-Marke sein, ein OnePlus-Handy muss aber für euch nicht gleichzeitig auch das beste Smartphone sein.