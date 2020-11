Wie tief muss man in die Tasche greifen, um einen guten Fernseher zu bekommen? Dieser Frage ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Die Verbraucherschützer ziehen dabei ein interessantes Fazit, denn eine TV-Empfehlung kostet kaum mehr als 400 Euro.

Stiftung Warentest Facts

Ob für den kleinen Geldbeutel, zum Preis eines Sportwagens oder dazwischen: Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist, hat so viel Auswahl wie noch nie. Für so ziemlich jeden Geldbeutel bieten die Hersteller passende TV-Geräte an. In einem aktuellen Vergleich hat sich die Stiftung Warentest ein eigenes Limit von 800 Euro gesetzt.

Stiftung Warentest empfiehlt Fernseher für kleines Geld

Mit einem mittleren Onlinepreis von 725 Euro setzte sich der Samsung GQ50Q60T an die Spitze und erreichte eine Wertung von „Gut“ (2,0). Nur unwesentlich schlechter abgeschnitten hat der Samsung GU50TU7079, der ebenfalls mit „Gut“ (2,1) bewertet wird – aber mehr als 300 Euro günstiger ist. Das sei der „billigste gute mittelgroße Fernseher“, urteilt die Stiftung Warentest. Gelobt werden unter anderem die großen Blickwinkel und der erstaunlich gute Ton. Der Samsung-Fernseher bietet eine Bilddiagonale von 50 Zoll, umgerechnet 127 cm.

Wer es etwas größer mag, kann laut den Warentestern auch zum LG 55SM8050PLC greifen, der ein „Gut“ (1,9) erzielen konnte und bei den TV-Geräten von 50 bis 58 Zoll an der Spitze der Preisklasse bis 800 Euro liegt.

Samsung GU50TU7079 bei Amazon

Wie man den richtigen Fernseher findet:

Tipps für den TV-Kauf: So spart man laut Stiftung Warentest noch mehr

Die Stiftung Warentest hat ein paar interessante Tipps parat, um beim TV-Kauf noch mehr sparen zu können. Denn: „Manch Makel stört nicht jeden oder ist leicht auszumerzen“, meint die Verbraucherorganisation. Bei einem günstigen LG-Fernseher hat beispielsweise ein leichter Rotstich und ein etwas kontrastarmes Bild gestört. Das könne man beseitigen, indem man direkt vor dem TV-Gerät schaut und nicht von der Seite. Der Rotstich sei außerdem Gewöhnungssache. Wird hingegen der Ton moniert, wie bei einem anderen LG-Fernseher, könne man sich auch mit einer Soundbar behelfen, die bei vielen Menschen ohne Zuhause stehe. Eine Übersicht über die besten Fernseher inklusive Testsieger der Stiftung Warentest gibt es in unserem Themenspezial.