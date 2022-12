Samsung hat mit Android 13 und One UI 5.0 ein riesiges Software-Upgrade für seine Smartphones und Tablets veröffentlicht. Dort wurden viele Neuerungen und Verbesserungen eingeführt. Eine Funktion hat Samsung aber entfernt und sie umgestaltet, um euch mehr Freiheit zu geben.

Samsung entfernt Funktion in Android 13

Wenn euer Samsung-Smartphone oder -Tablet das Update auf Android 13 mit One UI 5.0 schon bekommen hat, könnte euch vielleicht aufgefallen sein, dass Samsung den „Focus Mode“ entfernt hat. Dieser soll eigentlich dafür sorgen, dass ihr euch auf eure Arbeit oder das Lernen konzentriert und nicht von Apps und anderen Inhalten auf dem Smartphone abgelenkt werdet. Diese Funktion fällt mit dem Update auf Android 13 weg (Quelle: SamMobile).

Stattdessen bekommt ihr von Samsung auf euren Handys und Tablets mit Android 13 und One UI 5.0 nicht einen vordefinierten Modus, sondern die Möglichkeit, einen eigenen Modus mit Routinen selbst zu erschaffen. Ihr verliert so zwar einen Modus, könnt jetzt aber viel individueller festlegen, wovor ihr euch bewahren wollt und was euer Handy in dem eingeschalteten Modus machen darf – und was nicht. Im Endeffekt hat Samsung eine Grundfunktion damit deutlich aufgewertet, auch wenn ihr jetzt keinen vordefinierten Modus mehr habt.

Das ist bei der Software von Samsung aber immer wieder zu erkennen. Zunächst wird eine neue Idee eingeführt und mit der Zeit ergeben sich neue Möglichkeiten. Genau das haben wir beim virtuellen Arbeitsspeicher gesehen. Zunächst wurden pauschal 4 GB abgezwackt. Später konntet ihr aus 2, 4, 6 und 8 GB wählen. Erst mit Android 13 und One UI 5.0 könnt ihr den virtuellen Arbeitsspeicher komplett ausschalten und erhaltet Speicherplatz zurück.

Was sich noch mit Android 13 ändert:

Android 13: Samsung liefert Update aus

Samsung ist aktuell voll dabei, das Update auf Android 13 und One UI 5.0 für viele Smartphones und Tablets zu verteilen. Bis zum Ende des Jahres sollen alle relevanten Geräte versorgt sein. Damit unterbietet Samsung den eigenen Zeitplan um zwei Monate.