Das 9-Euro-Ticket wird von vielen Fahrgästen sehnlich erwartet. Ob zur Arbeit fahren oder eine Urlaubsreise allein oder mit der Familie, das günstige Monatsticket macht es möglich. Wer auch das Fahrrad mit in den Zug nehmen will, sollte sich zuvor aber sehr genau informieren.

Deutsche Bahn Facts

9-Euro-Ticket ohne Fahrradkarte: Das müsst ihr zusätzlich bezahlen

Das 9-Euro-Ticket ist konkurrenzlos günstig für das, was Fahrgäste im ÖPNV in ganz Deutschland damit geboten bekommen. Doch alles kann man zu dem Preis von 9 Euro für einen Monat nicht erwarten. So ist es unter anderem nicht beim 9-Euro-Ticket inbegriffen, dass ihr ein Fahrrad mitnehmen könnt. Stattdessen braucht ihr meist ein gesondertes Fahrrad-Ticket, für das dann noch mal Kosten anfallen.

Ein bundesweites Tagesticket im Nahverkehr der Deutschen Bahn kostet 6 Euro (bei der DB ansehen). Wenn ihr aber nur in einem Verkehrsverbund oder einem Bundesland unterwegs seid, können die Preise anders ausfallen. Informiert euch darüber noch einmal, bevor es losgeht, am besten direkt beim Verkehrsverbund. Je nach Ort kann die Fahrradmitnahme zu bestimmten Uhrzeiten nicht gestattet sein oder man verlangt kein Geld dafür.

Wenn ihr aber ein Fahrrad-Ticket braucht, ist es schwerer daran zu kommen als an das 9-Euro-Ticket. Für Verkehrsverbunde könnt ihr euer Ticket am Automaten oder online kaufen, einige bieten ihr Fahrradticket auch im DB Navigator an. Die bundesweite Fahrradkarte erhaltet ihr aber nicht in der App DB Navigator – im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket.

Außerdem bietet die DB generell keine Kombination von Fahrkarte und Fahrrad-Ticket an, ihr müsst beide in zwei getrennten Buchungen kaufen und bezahlen.

Was ihr sonst noch über Reisen mit dem 9-Euro-Ticket wissen solltet:

Der DB Navigator ist für Fahrradreisen unverzichtbar

Es gibt keine Garantie, dass ihr euer Fahrrad überhaupt im Nahverkehr der Deutschen Bahn mitnehmen könnt. Bei der Planung ist daher der DB Navigator unerlässlich:

So filtert ihr im DB Navigator Zugverbindungen heraus, bei denen ihr euer Fahrrad mitnehmen könnt. (Bildquelle: GIGA)

Damit filtert ihr Verbindungen danach, ob ihr euer Rad mitnehmen könnt. Dafür einfach in der Reiseauskunft unter dem Datumsfeld auf die Suchoptionen tippen und unter „Optionen“ einen Haken setzen bei „Verbindungen mit Fahrradstellplätzen anzeigen“. Führt dann wie gewohnt eure Verbindungssuche mit Start und Ziel aus und ihr bekommt zusätzlich die Informationen angezeigt, ob Platz für Fahrräder vorgesehen ist.