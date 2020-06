Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist ein 3D-Remake des Originals aus dem Jahr 2003 und soll bald für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Fans wird es nun freuen zu hören, dass das niedliche Farmspiel auch für den PC erscheint – und das schon bald.

Das Remake von Story of Seasons: Friends of Mineral Town wird via Steam auch für den PC erscheinen, das gaben Marvelous und XSeed im Rahmen der PC Gaming Show 2020 bekannt. Lange müssen die Fans nicht mehr warten.

Vielleicht ist etwas für euch dabei, um die Wartezeit zu überbrücken.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Nintendo Switch: Unsere Geheimtipps auf der Hybrid-Konsole

Story of Seasons erscheint bereits nächsten Monat

In „Friends of Mineral Town“ ist es eure Aufgabe, die Macht der Natur zu nutzen, um dem Bauernhof eures Großvaters neues Leben einzuhauchen. Euer täglich Brot verdient ihr euch mit dem Bestellen von Feldern und dem Großziehen von Tieren. Auf euch warten mehr als 20 verschiedene Pflanzen und zahlreiche Tiere wie Kühe, Alpakas oder Angora-Kaninchen.

Die Switch-Version des Spiels erscheint bereits am 10. Juli, wobei wir uns bei der PC-Version bis zum 14. Juli gedulden müssen. Die Steam-Seite ist bereits live, also habt ihr die Möglichkeit, euch das Spiel schon einmal auf eure Wunschliste zu setzen.

Laut einem Bericht von DualShockers, arbeitet Marvelous bereits am nächsten „Story of Seasons“-Teil. Wann genau dieser erscheint und für welche Konsolen das Spiel veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.