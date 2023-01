Fans von historischen Strategie-Spielen sollten sich ein aktuelles Angebot auf Steam nicht entgehen lassen. Das 4X-Highlight Old World ist momentan um 25 Prozent im Preis reduziert und setzt sich damit in den Topsellern fest.

Steam Facts

Das Strategie-Spiel Old World mag zwar noch nicht ganz so bekannt sein wie die Genre-Riesen Civilization oder Anno, doch seit seinem Release im Mai 2022 hat sich das Game einen vielversprechenden Ruf mit zahlreichen positiven Bewertungen auf Steam erarbeitet. Auf der PC-Plattform ist der 4X-Hit nun um 25 Prozent reduziert und steigt damit in die Charts ein.

Old World: Steam-Hit für Strategie-Fans

Old World bietet euch ein historisches Strategie-Erlebnis, das von Spielen wie Civilization inspiriert ist, jedoch seinen eigenen Weg geht. Eure Aufgabe ist es, über Generationen hinweg ein Imperium zu errichten, das die Herausforderungen der Zeiten überdauert. Um eure Herrschaft zu festigen, müsst ihr euer Königreich klug strukturieren und mit den richtigen Persönlichkeiten ausstaffieren. Ihr könnt mit anderen Reichen Beziehungen eingehen und Diplomatie zu eurem Vorteil nutzen oder auf Eroberung und Kriegsführung setzen.

Schaut euch hier den Trailer zu Old World an:

Old World Release-Trailer

Mit über 1.600 größtenteils positiven Bewertungen hat Old World bei vielen Spielern bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen und auch auf Metacritic konnte die Civilization-Alternative mit einer Wertung von 80 überzeugen. (Quelle: Metacritic)

Auf Steam könnt ihr euch von den Stärken des Spiels nun selbst überzeugen – aktuell ist die Basis-Version von Old World von 39,99 auf 29,99 Euro reduziert. Bei dem Ultimate-Bundle könnt ihr sogar 31 Prozent sparen, das Paket mit 3 DLCs kostet derzeit nur 37,77 Euro statt 54,97 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 23. Januar 2023.

Old World Mohawk Games

Steam-Charts: Weitere Highlights auf der PC-Plattform

An der Spitze der Steam-Charts thront nun schon seit einiger Zeit Hogwarts Legacy – das Zauberer-Abenteuer zählt trotz der Kontroversen um J. K. Rowling zu den meisterwarteten Spielen 2023. Strategie-Fans finden in der Topseller-Liste dagegen ebenfalls weit vorne mit der Command & Conquer Remastered Collection einen echten Genre-Klassiker zum absoluten Sparpreis von gerade einmal 2,99 Euro.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.