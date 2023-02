Mit dem rasanten Ozymandias: Bronze Age Empire Sim macht aktuell ein Geheimtipp für Civilization-Fans in den Steam-Charts auf sich aufmerksam. Das Echtzeit-Strategie-Spiel ist bislang unter dem Radar von vielen hindurchgeflogen, verdient aber ein größeres Publikum.

Wenn es mal etwas schneller gehen soll, bietet Ozymandias: Bronze Age Empire Sim Fans von Echtzeit-Strategie-Spielen eine spannende Alternative zu Klassikern wie Civilization. Seit seinem Release im Oktober 2022 hat sich das deutlich kompaktere 4X-Highlight eine kleine, aber begeisterte Community aufgebaut – nun landet das Spiel mit einem Rabatt in den Steam-Charts und bekommt somit die Chance, noch mehr Gamer auf sich aufmerksam zu machen.

Ozymandias: Echtzeit-Strategie findet Fans auf Steam

In Strategie-Blockbustern wie Civilization könnt ihr euer eigenes Imperium aufbauen – doch weil Rom nun einmal nicht an einem Tag erbaut wurde, nimmt dies in den meisten Echtzeit-Spielen viele Stunden in Anspruch. Ozymandias: Bronze Age Empire Sim schafft hier Abhilfe und bietet euch jede Menge Strategie in beschleunigter und rasanterer Gestalt – ihr könnt auf acht verschiedenen Karten eines von 52 Völkern auswählen, um euer eigenes Imperium in nur einer Sitzung aufzubauen.

Schaut euch hier den Trailer zu Ozymandias: Bronze Age Empire Sim an:

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim Trailer

Das Spielkonzept von Ozymandias kommt bei den Strategie-Fans auf Steam bislang gut an – die Bewertung des Strategie-Spiels ist sehr positiv. Allerdings wurden bisher nur knapp über 450 Stimmen abgegeben, das Spiel könnte also durchaus noch ein größeres Publikum vertragen. Wenn ihr Ozymandias ausprobieren wollt, habt ihr nun die perfekte Gelegenheit dazu: Derzeit ist es um 25 Prozent auf Steam reduziert und kostet somit 11,24 Euro statt 14,99 Euro. Das Angebot endet am 6. März 2023.

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim The Secret Games Company

Steam-Charts: Survival-Horror an der Spitze

Während Ozymandias: Bronze Age Empire Sim aktuell genug Aufmerksamkeit bekommt, um sich langsam in den Steam-Charts nach vorne zu kämpfen, thront ganz oben das kürzlich erschienene Horror-Highlight Sons of the Forest – das düstere Survival-Spiel kann Fans bereits in seiner Early-Access-Phase überzeugen.

Während ihr Ozymandias bereits heute zocken könnt, wirft ein kommender Strategie-Hit auf Steam bereits seine Schatten voraus:

