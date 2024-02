Strategie-Traum seit 20 Jahren: Dieses Steam-Meisterwerk übertrifft jede Konkurrenz

Age of Mythology lässt mich einfach nicht los. Der Strategie-Hit begeistert mich seit meiner Kindheit und bietet immer noch eine Herausforderung. Das Geheimnis: Es kommt auf eine gute Koop- und Singleplayer-Erfahrung an:

Steam Facts

Ein Kommentar von Martin Hartmann:

Strategie-Hit auf Steam: Age of Mythology ist ungeschlagen

Seit ich meine Gaming-Karriere am PC meiner Eltern begonnen habe, faszinieren mich Strategie-Spiele. Gebäude mit Äxten hauen, die dann anfangen zu brennen – was kann es Besseres geben? Eines meiner Lieblingsspiele war schon damals Age of Mythology.

Anzeige

Ursprünglich ist Age of Mythology im Jahr 2002 erschienen. 2014 folgte dann eine Extended Edition für Steam. Die offensichtliche Ähnlichkeit zu Age of Empires ist kein Zufall. Immerhin stammen beide vom selben Entwickler, den Ensemble Studios, und folgen dem gleichen Spielprinzip. Ihr errichtet eine kleine Stadt, lasst eure Bauern Rohstoffe sammeln, um dann Krieger zu bauen – alles in Echtzeit. In Age of Mythology werdet ihr allerdings von mythischen Kreaturen wie Zyklopen oder Feuerriesen unterstützt und könnt göttliche Zauber einsetzen.

Anzeige

Age of Mythology: Extended Edition SkyBox Labs

Das wahre Highlight des Spiels ist aber etwas anderes: Es hat einen hervorragenden Singleplayer-Modus. Damit meine ich nicht nur tolle Kampagne des Spiels. Auch die künstliche Intelligenz in den Skirmish-Gefechten ist so brutal schwierig, dass sie euch wirklich alles abverlangt, um den Sieg zu erlangen. Das gilt natürlich auch im Multiplayer mit Freunden.

Age of Mythology | offizieller Trailer der Extended Edition

Die Koop-Erfahrung wird unterschätzt

Dabei hat Age of Mythology sicherlich nicht die schlaueste KI. Stattdessen schummelt sie einfach, bis sich die Balken biegen, um in wirklich allem besser zu sein als der Spieler. Doch mir ist das egal. Ich liebe die Herausforderung, gegen einen so übermächtigen Gegner anzutreten, bei dem ich auch die hinterhältigsten Taktiken anwenden muss, um auch nur eine Chance auf den Sieg zu haben. Andere Strategiespiele mögen Age of Mythology in Sachen Balance, Komplexität und Spielmechaniken überlegen sein, aber eine gute Singleplayer- und Koop-Erfahrung vermisse ich oft.

Anzeige

Age of Mythology Retold: Gebt mir die stärkste KI, die ihr habt

Age of Mythology wird in Zukunft hoffentlich die Aufmerksamkeit erhalten, die das Spiel verdient. Immerhin soll in nicht so ferner Zukunft sogar eine komplette Neuauflage des Klassikers erscheinen.

Natürlich freue ich mich auf die Aussicht, eines meiner Lieblingsspiele in hübscher Grafik begutachten zu können. Ich mache mir jedoch auch Sorgen, dass die bissige KI des Originals entschärft wird. Meine ganz persönliche Bitte ist also: Denkt nicht nur an Multiplayer-Duelle, sondern macht die KI zu einer echten Gefahr. Dann werde ich Age of Mythology vielleicht auch in 20 Jahren noch spielen.