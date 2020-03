Stream Aid: Ihr, Twitch und viele Stars gegen die Folgen der Coronakrise

Auf der Streaming-Plattform findet morgen ein zwölf-stündiger Live-Stream statt, bei dem Geld für die Hilfeleistungen der WHO gesammelt wird. Mit dabei sind Stars aus den Bereichen Musik, Sport und natürlich auch Gaming.

Der Charity-Stream startet morgen am 28. März 2020, um 17:00 Uhr deutscher Zeit, auf Twitch und soll eine zwölf-stündige Show aus Musik, Gaming und Entertainment bieten. Während des Streams kann fleißig gespendet werden, das Geld fließt in den COVID-19 Solidarity Response Fund der UN Foundation und geht dann an die World Health Organisation (WHO), die weltweit den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus und die Folgen leitet und koordiniert.

Für die musikalischen Highlights des Twitch-Streams Aids 2020 sollen Auftritte von Interpreten wie Ellie Goulding, Diplo, Cole Swindell, LAUV, Charlie Puth, Krewella, Die Antwoord und Jordin Sparks sorgen. Im Bereich Gaming wird Fortnite und tatsächlich auch UNO mit den Stars gespielt. Mit dabei sind Drew Taggart von The Chainsmokers, Lost Kings, Joe Jonas und noch viele mehr. Die Spiele sind Teil des Twitch Rivals-Programmes.

Twitch Stream Aid goes live March 28 at 9am PT.

Stars from the worlds of music, gaming, and sports are coming together to benefit the COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO.

See the full lineup and learn more: https://t.co/dBUjviw9gL pic.twitter.com/3E1zViJQSi

— Twitch (@Twitch) March 26, 2020