Streaming macht arm: Warum ihr nicht nur bei Netflix tiefer in die Tasche greift

Als Streaming-Fans müssen Verbraucher immer tiefer in die eigene Tasche greifen. Das liegt aber nicht nur an den ständig steigenden Preisen – sondern vor allem an der Logik der Streaming-Anbieter.

Die Streaming-Landschaft verbreitert sich, Stück für Stück. Was positiv gesehen werden könnte, im Angesicht einer verschwindenden Monopolstellung von Netflix, bedeutet für Film- und Serienliebhaber Abonnements für Streaming-Dienste wie Paramount+, Wow oder Discovery+. Andere Dienste, die momentan nur in den USA verfügbar sind, sollen über kurz oder lang auch in Deutschland erscheinen.

Anzeige

Sobald das passiert, werden Serien und Filme der entsprechenden Inhaber auf dem eigenen Streaming-Dienst ausgespielt. Wie etwa die vierte Staffel von Star Trek: Discovery, die kurz vor Release aus dem Programm von Netflix verschwunden ist, um jetzt per Paramount+ gestreamt zu werden. Fast alle weiteren Star-Trek-Staffeln und -Serien erscheinen natürlich auf Paramount+, und das für ein monatliches Abonnement.

Die Rechnung ist einfach: Falls das favorisierte Franchise oder langerwartete Serien und Filme plötzlich bei einem neuem Streaming-Anbieter kommen, müsst ihr in die Tasche greifen und abonnieren. Klar, möglich sind ein kurzes Abonnement, das ihr nach einem Monat wieder kündigt, oder Tickets, die ihr einzig für eine Serie kauft. Natürlich nur, wenn das der neue Streaming-Dienst auch anbietet. So oder so – immer mehr Streaming-Dienste müssen her, um alle beliebten Serien und Filme streamen zu können. 12 Euro im Monat reichen nicht aus. Aber wie viel reicht denn aus?

60 Euro im Monat: Was ihr ausgeben müsst, um die beliebtesten Serien und Filme zu streamen

Ein kleines Gedankenspiel: Robin ist Film- und Serienfan und sieht sich am liebsten alle neuen Blockbuster-Serien und -Filme im Jahr an. Netflix ist natürlich seit Ewigkeiten abonniert, Amazon Prime bleibt im Abo aufgrund anderer Prime-Vorteile, wie kostenloser Versand. Disney+ ist schon länger mit dabei, denn Robin ist Marvel-Fan und schaut auch anderes auf Disney+. Wow und Apple TV+ haben sich ebenso dazu geschlichen, obwohl Robin langsam den Überblick verliert und gar nicht so viel schauen kann, wie abonniert wurde.

Anzeige

Trotzdem! Immer wieder erscheinen auch lang erwartete Filme und Serien auf Apple TV+ oder Wow. Nach langem Überlegen kündigt Robin das Abonnement für Apple TV+, aber Wow bleibt. Als jedoch alle Star-Trek-Serien und -filme plötzlich überall verschwinden, muss Robin sich noch Paramount+ auf Amazon abonnieren – einen zusätzlichen Kanal, der extra Geld kostet. Später wird auch Discovery+ abonniert, weil alle guten Tierdokus von Netflix verschwunden sind und jetzt dort kommen.

Anzeige

Robin hat bereits Angst davor, dass HBO Max bald in Deutschland erscheint und HBO-Serien nicht mehr über Wow gestreamt werden können.

Was Robin in diesem Gedankenspiel im Monat für Streaming-Dienste bezahlt:

Netflix: 12,99 Euro

Amazon Prime: 8,99 Euro

Disney+: 8,99 Euro

Wow: 9,98 Euro

Paramount+ auf Amazon: 7,99 Euro

Discovery+ ohne Werbung: 3,99 Euro

Ganz vergessen – Crunchyroll hat Robin auch abonniert: 6,99 Euro

Robin bezahlt für Filme und Serien 59,92 Euro im Monat (Preise können sich erhöht haben – Stand 2023).

Alles muss nicht sein – aber wie viel muss denn?

Das Problem hierbei ist unter anderem, dass diese Dienste nicht etwa nach Genre und Geschmack unterscheiden – abgesehen von vielleicht Crunchyroll – sondern eben nach Produktionsfirmen und All-in-Anbietern, wobei jene Produktionsfirmen-Dienste wie etwa Disney+ oder Paramount+ den All-in-Anbietern die Filme und Serien abnehmen. Kurz gesagt: Falls sich euer Geschmack nicht nach den Produktionsfirmen richtet, werdet ihr bald sehr viel mehr bezahlen oder eben auf einiges verzichten müssen.

Aber ist 60 Euro ein angemessener Preis für Streaming? Und wie viel wird es nächstes Jahr sein? Oder ein Jahr danach? Streaming funktioniert und Streaming löst das Fernsehen ab, wie es früher bekannt war. Doch wenn sich immer mehr Produktionsfirmen und Konzerne eigene Streaming-Plattformen aufbauen, bleibt alsbald nichts mehr auf Netflix verfügbar. Zuschauer können dann aus 20 oder 30 Anbietern wählen, wobei jeder von ihnen gute Serien und Filme bietet, in allen möglichen Genres. Funktioniert das überhaupt? Was passiert, wenn die Nutzer fehlen? Wird Netflix sie alle niedertrampeln, weil das Konzept der Produktionsfirmen-Dienste nicht klappt? Disney+ sagt etwas anderes, und HBO Max funktioniert innerhalb der USA wunderbar.

Anzeige

Wird Streaming zum neuen Fernsehen, nur, dass ihr einfach für jeden einzelnen Sender bezahlt? Oder wird es Allround-Pakete geben, wie die etlichen Sky-Pakete? Die Zukunft ist natürlich ungewiss, aber die Verteilung von neuen, gehypten Serien auf unterschiedlichste neue Streaming-Services stößt sauer auf, ganz besonders, wenn Serien auf Netflix starteten, die nächste Staffel aber plötzlich 10 Euro im Monat bei einem neuen Anbieter kosten soll.

Eine Lösung gibt es nicht, aber ich persönlich kann und werde nicht fünf bis zehn verschiedene Streaming-Dienste abonnieren. Es bleibt schließlich die Möglichkeit, einige Serien auf Amazon zum Streamen zu kaufen, womöglich einige Zeit nach dem Release. Auf alles andere muss dann eben verzichtet werden – was bleibt sonst?